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Приговор обвиняемому в шпионаже украинцу Сущенко вынесут 4 июня

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Приговор гражданину Украины Роману Сущенко огласят 4 июня, сообщил его адвокат Марк Фейгин в Twitter.

Обвинение считает вину украинца доказанной и требует для него 14 лет колонии строгого режима. Защита настаивает на невиновности Сущенко, утверждая, что он стал жертвой провокации.

Роман Сущенко был задержан в Москве в октябре 2016 года. Ему предъявлены обвинения по статье «Шпионаж». Следствие по делу украинца завершено, обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы. 

По данным ФСБ, Сущенко является кадровым сотрудником управления разведки минобороны Украины, он был задержан при проведении шпионской акции. Мужчина целенаправленно собирал информацию о Вооруженных силах РФ и Росгвардии, являющуюся гостайной.

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