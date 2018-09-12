ВС РФ утвердил приговор украинцу Сущенко

Верховный суд (ВС) России признал в среду, 12 сентября, законным приговор украинцу Роману Сущенко, которого осудили на 12 лет колонии за шпионаж, передает корреспондент iz.ru.

«Приговор Мосгорсуда оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — постановил суд.

Заседание проходило в закрытом режиме, так как материалы дела засекречены.

Сущенко был задержан в Москве осенью 2016 года. По данным Федеральной службы безопасности России, он как сотрудник главного управления разведки минобороны Украины собирал секретные сведения о деятельности Вооруженных сил РФ и Росгвардии. 4 июня решением суда Сущенко был приговорен к 12 годам колонии за шпионаж.