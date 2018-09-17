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Климкин «раскусил» новую тактику России на Украине

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Москва оставила идею избрания пророссийской власти на Украине и не скрывает своих намерений разделить страну. Об этом заявил глава украинского МИД Павел Климкин на заседании Евроатлантического форума в Киеве. 

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«Российской целью не является создание в Украине более пророссийской реальности. Если в России остались разумные люди — а они там есть, то они оставили надежду на это и сейчас четко следуют идее фрагментации Украины», — приводит его слова «Европейская правда».

Министр обратил внимание, что сохранение целостной Украины является необходимостью для Евросоюза. По его словам, Украина имеет «экзистенциальное значение» для самого трансатлантического мира и чем быстрее сам трансатлантический мир это поймет — тем лучше. 

Ранее в сентябре Климкин усмотрел некий «экзистенциальный конфликт» между Украиной и Россией. Он пояснил, что «нельзя идти на компромисс в вопросах «быть или не быть».

Отношения Москвы и Киева ухудшились в 2014 году после референдума в Крыму, по итогам которого полуостров вошел в состав России. Также на них сказался военный конфликт на юго-востоке Украины. 17 сентября 2018-го президент Украины Петр Порошенко подписал указ о разрыве Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией, подписанный в 1997 году.

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