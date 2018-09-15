Климкин усмотрел «экзистенциальный конфликт» между Украиной и Россией

Между Украиной и Россией существует экзистенциальный конфликт, заявил глава украинского МИДа Павел Климкин в ходе выступления на форуме «Ялтинская европейская стратегия» (YES) в Киеве.

«Нет конфликтов, которые нельзя решить, но то, что происходит между нами и россиянами, это вопрос нашего существования, это экзистенциальный конфликт, то есть он абсолютно отличный от того, когда идет борьба за что-то другое», — приводит его слова ТАСС.

В качестве иллюстрации своего заявления Климкин привел цитату бывшего премьера Израиля Голды Меир, которая говорила, что «нельзя идти на компромисс в вопросах «быть или не быть».

Также чиновник высказал убеждение, главная идея России якобы заключается в том, чтобы« фрагментировать Украину и расчленить ее», отмечает УНИАН.

Отношения Москвы и Киева ухудшились в 2014 году после референдума в Крыму, по итогам которого полуостров вошел в состав России. Также на них сказался военный конфликт на юго-востоке Украины.

Ранее украинский президент Петр Порошенко высказал мнение, что Украина «победила» Россию, когда подписала соглашение об ассоциации страны с ЕС.