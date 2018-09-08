Соцсети вновь высмеяли внешний вид Климкина

Пользователи соцсетей вновь высмеяли внешний вид министра иностранных дел Украины Павла Климкина, который появился на приеме в Канаде в нелепом наряде.

Фото с политиком опубликовал бывший премьер Украины Николай Азаров в своем Facebook. На кадрах видно, что глава МИДа надел джинсы не по размеру и подвернул их снизу.

Пользователи соцсети сразу же припомнили Климкину, что он уже не в первый раз выходит в люди в неподобающей одежде. Также комментаторы заметили, что грешит неряшливостью не только глава МИДа, но и президент Украины Петр Порошенко.

«У них один костюм на двоих и одни джинсы...Порох в костюме..Клим в джинсах!.. Потом наоборот!.. Иногда одевают военную форму (пока костюм в стирке)...» — заметил Сергей Чекан.

«И где ж такие штанцы выдают? Прости меня, Господи, и это позорище, министр, представитель страны. Потрох, за Яныком костюмы донашивает, это чучело у бомжей джинсы тырит. Позорище, так не уважать свою страну», — возмутилась Лариса Войтенко.

«У Курского вокзала, стою я молодой... подайте, Христа ради, червонец золотой», — посмеялся Sergey Chikirov.

«А почему у Климкина фигура как у женщины с гормональным дисбалансом?» — спросила Людмила Вергасова.

«Неужели никто не может отдать в ателье подшить его штаны! Везде, на всех фото он в подвернутых штанах», — заметила Татьяна Юхина.

«Смех сквозь слезы, и это министром называется! У него же костюм был раньше. Жаль, что такие люди олицетворяют государство. А фигура действительно нетипичная для мужчины», — посетовал Валерий Сидун.

«Хотя с другой стороны, может. у человека денег нет на портного, всё в Украину вкладывает», — иронизирует Николай Петров.

«Если оно чучело, то оно чучело во всём, и одежда, и речи, и помыслы...» — констатировал Александр Тростянец.

Между тем Климкин появляется на публике в этих джинсах не в первый раз. В последний раз его заметили в них во время его выступления в городе Авдеевка 27 августа. В тот раз пользователи соцсетей отметили, что «проблемы со штанами становятся национальными».