Прямой эфир

Соцсети вновь высмеяли внешний вид Климкина

0
Фото: Global Look Press/ZUMA/Emmanuele Contini
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пользователи соцсетей вновь высмеяли внешний вид министра иностранных дел Украины Павла Климкина, который появился на приеме в Канаде в нелепом наряде.

Фото с политиком опубликовал бывший премьер Украины Николай Азаров в своем Facebook. На кадрах видно, что глава МИДа надел джинсы не по размеру и подвернул их снизу. 

Пользователи соцсети сразу же припомнили Климкину, что он уже не в первый раз выходит в люди в неподобающей одежде. Также комментаторы заметили, что грешит неряшливостью не только глава МИДа, но и президент Украины Петр Порошенко. 

скрин поста в фэйсбуке

«У них один костюм на двоих и одни джинсы...Порох в костюме..Клим в джинсах!.. Потом наоборот!.. Иногда одевают военную форму (пока костюм в стирке)...» — заметил Сергей Чекан. 

«И где ж такие штанцы выдают? Прости меня, Господи, и это позорище, министр, представитель страны. Потрох, за Яныком костюмы донашивает, это чучело у бомжей джинсы тырит. Позорище, так не уважать свою страну», — возмутилась Лариса Войтенко. 

«У Курского вокзала, стою я молодой... подайте, Христа ради, червонец золотой», — посмеялся Sergey Chikirov. 

«А почему у Климкина фигура как у женщины с гормональным дисбалансом?» — спросила Людмила Вергасова. 

«Неужели никто не может отдать в ателье подшить его штаны! Везде, на всех фото он в подвернутых штанах», — заметила Татьяна Юхина. 

«Смех сквозь слезы, и это министром называется! У него же костюм был раньше. Жаль, что такие люди олицетворяют государство. А фигура действительно нетипичная для мужчины», — посетовал Валерий Сидун.

«Хотя с другой стороны, может. у человека денег нет на портного, всё в Украину вкладывает», — иронизирует Николай Петров. 

«Если оно чучело, то оно чучело во всём, и одежда, и речи, и помыслы...» — констатировал Александр Тростянец. 

Между тем Климкин появляется на публике в этих джинсах не в первый раз. В последний раз его заметили в них во время его выступления в городе Авдеевка 27 августа. В тот раз пользователи соцсетей отметили, что «проблемы со штанами становятся национальными».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Украинские патриоты угрожают расправиться с Максаковой
Климкин раскрыл план «борьбы» с Россией в Азовском море

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017