Украинские патриоты угрожают расправиться с Максаковой

Украинские патриоты потребовали от экс-депутата российской Госдумы Марии Максаковой, которая проживает в Киеве, убраться из страны.

От имени патриотов выступил Игорь Громов, назвавший себя журналистом и общественным активистом. Видеообращение мужчина выложил на своей странице в социальной сети Facebook.

«Мария, мы знаем, что ты являешься, по сути, агентом влияния страны агрессора в нашей стране — в Украине. Я обращаюсь к тебе с таким ультиматумом — покинуть территорию Украины в течение ближайших 72 часов», — приводит слова Громова украинское издание «Обозреватель».

Активист предупредил Максакову, что если она не выполнит условия, то ее ждет два варианта. В первом случае ее якобы «уберет» ФСБ, во втором — уничтожат украинские патриоты.

Он выразил надежду, что экс-депутат прислушается к ультиматуму.

Сама Максакова на обращение пока не отреагировала.

Мария Максакова и ее муж депутат Денис Вороненков уехали из России в 2016 году и вскоре получили украинское гражданство. В СК полагали, что Вороненков скрылся от следствия: бывший депутат был заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве.

23 марта 2017 года депутата убили в центре Киева. В организации преступления обвиняют бывшего мужа Максаковой — российского бизнесмена Владимира Тюрина.