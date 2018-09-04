В раде призвали остановить «информационные войска Кремля»

«Информационные войска Кремля», замаскированные под свободные СМИ на Украине, необходимо остановить. Такой призыв озвучил депутат от «Народного фронта» Максим Бурбак с трибуны Верховной рады во вторник, 4 сентября.

«Украинское войско сдерживает московские нападения на фронте, но враг атакует каждого украинца через телеэкраны. Это нужно остановить», — приводит его слова портал «ПолитНавигатор».

Народный избранник обратил внимание, что в «прогрессивных странах» Запада уже началась борьба с «российскими пропагандистами», но Кремль пытается подать это как атаку на журналистику.

В связи с этим он призвал наказывать за отрицание «российской агрессии», а СМИ — обязать указывать источники финансирования.

В 2017 году Украина ввела санкции в отношении нескольких российских СМИ, в числе которых РБК, телеканал «Звезда», Первый канал, «Россия 24», «РТР-Планета». В мае 2018-го под ограничения попали информагентства «Россия сегодня» и «РИА Новости Украина», отмечает RT.

Кроме того, Киев с 2014 года систематически ограничивает права российских журналистов: высылает их из страны и запрещает въезд на свою территорию на определенный срок.