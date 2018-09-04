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Спикер рады назвал Гитлера создателем прямой демократии

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Фото: TASS/Zuma
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Спикер Верховной рады Андрей Парубий назвал фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера основоположником прямой демократии.

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«Я сам огромный сторонник прямой демократии. Я когда-то даже на научном уровне этим занимался. Кстати, скажу вам, что самым большим человеком, который практиковал прямую демократию, был Адольф Алоизович в 1930-х годах», — сказал он в эфире телеканала ICTV.

Политик обратил внимание, что этот факт необходимо помнить, поскольку в то время прямая демократия была одним из ключевых способов манипуляции. 

Ранее в июне секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов пожаловался на большое количество позеров, дилетантов и психически нездоровых людей в политике страны, число которых, по его словам, увеличивается с каждыми новыми выборами.

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