Спикер рады назвал Гитлера создателем прямой демократии

Спикер Верховной рады Андрей Парубий назвал фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера основоположником прямой демократии.

«Я сам огромный сторонник прямой демократии. Я когда-то даже на научном уровне этим занимался. Кстати, скажу вам, что самым большим человеком, который практиковал прямую демократию, был Адольф Алоизович в 1930-х годах», — сказал он в эфире телеканала ICTV.

Политик обратил внимание, что этот факт необходимо помнить, поскольку в то время прямая демократия была одним из ключевых способов манипуляции.

Ранее в июне секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов пожаловался на большое количество позеров, дилетантов и психически нездоровых людей в политике страны, число которых, по его словам, увеличивается с каждыми новыми выборами.



