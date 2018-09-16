Общественник из Крыма заявил о росте русофобской риторики ОБСЕ

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) превращается в русофобскую площадку, заявил глава болгарской национально-культурной автономии Крыма Иван Абажер.

Выступая на ежегодной конференции организации по вопросам соблюдения и защиты прав человека, общественник заявил о недопустимости поощрения структурой антироссийской риторики.

«Эту тенденцию пора менять. ОБСЕ пора стать эталоном непредвзятой и объективной организации, отвечающей реализации заложенных при ее создании принципов», — приводит слова Абажера «РИА Новости».

Он также предложил привлечь на дискуссионные площадки организации членов международной ассоциации «Друзья Крыма», в которую входят представители разных стран, посетившие республику и способные рассказать о реальном положении дел в Крыму.

Кроме того Абажер напомнил, что представители ОБСЕ планировали побывать на полуострове, в связи с чем призвал их не медлить с этим решением и самим оценить происходящее в регионе.

Ранее делегация из Болгарии в составе 10 человек, среди которых бизнесмены, политологи, ученые, журналисты, побывала на полуострове, где приняла участие в культурном фестивале «Болгарские встречи». Мероприятие прошло с 7 по 11 сентября.

В ходе посещения республики иностранные гости признали, что Крым принадлежит России. Представитель делегации, геополитический аналитик Валентин Вацев тогда заявил, что не стоит верить «тупой западной пропаганде», будто РФ якобы «оттяпала» эту территорию у Украины, поскольку крымчане сами решили жить, где им хочется.