В Крыму отреагировали на слова Порошенко об «оккупации» Азовского моря

Высказывания президента Украины Петра Порошенко в адрес России по «оккупации» Азовского моря можно охарактеризовать яркой русской поговоркой: «На зеркало неча пенять, коли рожа крива». Такое мнение высказал глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе.

Так он прокомментировал заявление Порошенко о том, что Россия задумала оккупировать Азовское море так же, как «оккупировала» Крым. Политик пожаловался, что россияне якобы постоянно атакуют украинских рыбаков в украинских водах — арестовывают, останавливают и угрожают.

«Всё это фантастические предположения, которые делаются с одной целью — продемонстрировать, что руководство украинского государства якобы является самым прозорливым, самым осторожным и патриотичным», — приводит слова Иоффе «РИА Новости».

Народный избранник пояснил, что осмотр, проводимый российскими пограничниками, — в рамках закона, а задержание Украиной российских судов и моряков — это пиратство.

Он добавил, что первоначальная вина за всё происходящее между Украиной и РФ лежит на нынешней киевской власти.

В марте 2018 года ситуация в Азовском море обострилась из-за захвата украинскими пограничниками крымского судна «Норд». На его борту было 10 членов экипажа. Двое моряков смогли вернуться домой, остальных не выпускают с территории Украины.

На фоне задержания «Норда» российские корабли стали досматривать суда, идущие в украинские порты. По данным украинских пограничников, за последние месяцы Россия задержала для досмотра в Азовском море свыше 150 судов. При этом в крымском погрануправлении ФСБ подчеркнули, что проверки проводятся в соответствии с международным морским правом.