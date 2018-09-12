Болгарская делегация оценила величие Крымского моста

Символизм Крымского моста состоит в том, что для России нет нерешаемых проблем. Об этом заявил представитель болгарской делегации, геополитический аналитик Валентин Вацев, проехав по мосту.

«Несмотря на то что мы проезжали по мосту поздней ночью, даже так ощущалось величие», — приводит его слова «РИА Новости».

Он добавил, что Крымский мост — это как «дорога жизни» для полуострова.

Делегация из Болгарии в составе 10 человек, среди которых бизнесмены, политологи, ученые, журналисты, прибыла в Крым для участия в фестивале болгарской культуры «Болгарские встречи». Мероприятие прошло с 7 по 11 сентября, отмечает телеканал «360».

В ходе посещения полуострова болгары признали, что Крым принадлежит России. По словам Вацева, не стоит верить «тупой западной пропаганде», будто Россия якобы «оттяпала» Крым у Украины, поскольку крымчане сами решили жить, где им хочется.

Крым вошел в состав России в результате референдума, проведенного в 2014 году после госпереворота на Украине. Более 95% жителей полуострова высказались за возвращение в состав РФ. Ряд стран Запада ввел в ответ ограничительные меры против Москвы.

Крымский мост был открыт 15 мая при участии президента РФ Владимира Путина. Транспортный переход стал самым протяженным мостом в РФ –– его длина составляет 19 км. Автомобильное движение по трассе запустили 16 мая, а в начале октября планируется открыть движение для грузовиков.