В Сирии откроют торговый дом Крыма

Представительная крымская делегация примет участие в Днях Республики Крым в Сирии, которые пройдут в Дамаске и Латакии с 11 по 14 октября. Об этом «Известиям» рассказал глава полуострова Сергей Аксенов, для которого эта поездка станет первым зарубежным визитом. Сопредседатель «Деловой России» (общероссийская организация, объединяющая более 3 тыс. отечественных предпринимателей) Андрей Назаров сообщил, что в рамках поездки должен открыться торговый дом Крыма, а также состояться подписание соглашения о создании совместной судоходной компании.

В состав крымской делегации помимо главы полуострова Сергея Аксенова также войдут сопредседатель оргкомитета Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) Андрей Назаров, крымские министры, деятели культуры и представители бизнес-сообщества, рассказал «Известиям» глава Крыма Сергей Аксенов. Также планирует приехать председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.

— Сотрудничество с Сирией для Крыма чрезвычайно важно и перспективно. В Дамаске и Латакии с 11 по 14 октября пройдут деловые и культурные мероприятия под общим названием «Дни Республики Крым в Сирии». Ключевым событием деловой программы станет выездная сессия юбилейного ЯМЭФ «Крым: точка роста российско-сирийских отношений», — отметил он. — Также будут организованы концертные программы крымских артистов для наших сирийских друзей, российского дипломатического корпуса и военнослужащих. В Латакии планируется подписание соглашения с губернатором сирийской провинции (Ибрагим ас-Салем. — «Известия») о дружбе и сотрудничестве с Крымом.

Визит крымской делегации вызывает в арабской республике очень большой интерес, рассказал «Известиям» председатель Сирийско-Российского делового совета Самир Хасан. По его словам, в Дамаске надеются на продуктивное сотрудничество в торгово-экономической и других сферах.

— Мы уверены, что во время пребывания крымской делегации в Сирии будут налажены деловые и партнерские отношения между российскими и сирийскими бизнесменами, а также торговые, промышленные и культурные связи между нашими странами, — сказал предприниматель, добавив, что гостям будет оказан соответствующий их высокому статусу прием.

В ходе визита будет подписан и первый пакет договоров в соответствии с меморандумом, который предполагает соглашения на общую сумму более 60 млрд рублей, сообщил «Известиям» сопредседатель оргкомитета ЯМЭФ Андрей Назаров.

— Одно из них подразумевает создание совместной судоходной компании, что значительно облегчит логистику. Кроме того, на территории Сирии должен быть открыт торговый дом, где будет представлена крымская продукция и инвестиционные возможности полуострова, — сказал Андрей Назаров. — Уже сейчас наблюдается большой интерес сирийского бизнеса к совместным проектам, в том числе в энергетической, строительной и сельскохозяйственной отраслях экономики. Также в рамках визита мы планируем расширять гуманитарное и межкультурное сотрудничество.

Сирийское руководство высоко ценит социальные, экономические и политические взаимоотношения с Республикой Крым, сказал «Известиям» глава комитета парламента Сирии по международным отношениям Бутрус Маржан.

— Мы привержены позиции и в дальнейшем развивать отношения с полуостровом. Президент Сирии Башар Асад будет приветствовать Сергея Аксенова в Дамаске. В нашей стране уделяется особое внимание отношениям с Россией, а приезд делегации еще сильнее укрепит наши контакты, — заявил сирийский политик.

На прошлом ЯМЭФ (прошел в апреле 2018 года) в Ялту прибыла крупная сирийская делегация во главе с министром экономики и внешней торговли ближневосточной страны Самером Халилем. Министр сообщал, что Сирия заинтересована в поставке своей сельскохозяйственной продукции на полуостров. Также бизнесмены из САР намерены инвестировать в строительство современных складов для хранения сельхозпродукции на полуострове. Кроме того, предприниматели хотят предоставлять технологии выращивания культур в засушливых условиях. Обсуждался в рамках IV ЯМЭФ и вопрос послевоенной реконструкции Сирии.