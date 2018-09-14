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Московский зоопарк изменит график работы с 16 сентября

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Московский зоопарк перейдет на зимний график работы 16 сентября. Об этом информирует портал мэра и правительства Москвы.

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«Несмотря на то, что до календарной зимы еще далеко, мы уже постепенно готовим наших питомцев к наступающим холодам. Теплолюбивых обитателей начали переводить во внутренние помещения», — пояснила гендиректор зоосада Светлана Акулова. По ее словам, в открытках вольерах останутся только животные, устойчивые к холодам.

Зоосад будет открыт ежедневно с 09:00 до 19:00, а кассы будут работать с 09:00 до 18:00, уточняет «Федеральное агентство новостей».

Работники зоопарка уже перевезли во внутренний вольер карликовую бегемотиху Ксюшу, которая раньше находилась в открытом вольере экспозиции «Животные Африки». Там она останется на зиму и весну.

29 августа в Московском зоопарке родился детеныш краснокнижной обезьяны — капуцина плаксы. Вес новорожденного составил около 150 г.

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