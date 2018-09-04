В Пекине собака «усыновила» тигрят, гиен и львенка

В зоопарке Пекина золотистый ретривер вместе со своими щенками воспитывает двух пятнистых гиен, двух сибирских тигрят, белого тигренка и африканского львенка после того, как от своих детенышей отказались матери. Об этом говорится в сообщении в соцсети Twitter.

Публикация от Aftonbladet (@aftonbladet) 31 Авг 2018 в 4:49 PDT

По словам сотрудников зоопарка, которые регулярно снимают и публикуют забавные снимки и видео необычного звериного детского сада, существование подобной семьи в дикой природе было бы невозможно, но здесь маленькие животные дружат и охотно друг с другом играют, пишет «Ридус».

Ранее в августе сотрудники питомника для животных Wright Way Rescue из американского города Мортон Гров (штат Иллинойс) опубликовали объявление с просьбой усыновить семилетнего Бруно, который, по их словам, является самым толстым котом в мире.