В Московском зоопарке родился капуцин плакса

В Московском зоопарке появился на свет детеныш капуцина плаксы, редкой обезьяны, занесенной в Красную книгу. Он родился 29 августа, однако сообщили об этом только сейчас.

По словам директора зоопарка Светланы Акуловой, новорожденный сейчас весит около 150 г. Зоологи планируют осмотреть его примерно через две недели, тогда же они смогут установить пол и дать обезьянке имя, сообщает 6 сентября официальный сайт мэра Москвы mos.ru.

Детеныша и его родителей отселили от остальных капуцинов в отдельный вольер, когда он подрастет, семья воссоединится. В возрасте трех недель малыш начнет отходить от матери и пробовать еду для взрослых, примерно в четыре месяца начнет лазать по деревьям, бегать и играть.

Семья капуцинов плакс Московского зоопарка теперь стала самой многочисленной из сформировавшихся в неволе — она состоит из бабушки Смолли, родителей Нори и Матроса и четырех детенышей.

5 сентября стало известно о появлении в зоопарке Красноярска детеныша гладколобых кайманов. Это первый случай рождения потомства у этого вида в России и четвертый гладколобый кайман в российских зоопарках (еще один экземпляр обитает в Московском зоопарке).

Капуцин плакса — цепкохвостая обезьяна, обитающая в Южной Америке. Название получила за характерные крики, напоминающие человеческий плач. Вид находится под угрозой из-за вырубки лесов и браконьерства (капуцины популярны в качестве домашних питомцев). В Московском зоопарке появились в 2000 году.