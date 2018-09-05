Крокодил впервые появился на свет в зоопарке Красноярска

В красноярском зоопарке у гладколобых кайманов появилось потомство. Это первый случай рождения детеныша этого вида в России.

Гладколобые кайманы появились в Красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей» в 2008 году. Спустя 10 лет у них произошла первая кладка. На свет появился один детеныш, сообщает ИА KrasnoyarskMedia. Сотрудники зоопарка отмечают, что у них ожидается настоящий беби-бум. Пополнения сейчас также ожидают сурикаты и пингвины.

Гладколобые кайманы в дикой природе обитают в Южной Америке, их численность достигает 1 млн особей. В российских зоопарках данный вид — редкость. Еще одна особь содержится в Московском зоопарке.