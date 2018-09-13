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В зоопарке Красноярска поселился лютоволк из «Игры престолов»

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Фото: пресс-служба "Роева ручья"
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Полярный волк поселился в Парке флоры и фауны «Роев ручей» в Красноярске. Об этом сообщили в пресс-службе зоосада.

Четырехмесячного волчонка привезли в Красноярск из Ижевска в августе и теперь представили его широкой публике. По словам зоологов, полярный волк — крупное и мощное животное, высота самцов в холке может достигать 100 см, длина его тела — 180 см, а вес варьируется в пределах 90 кг. Также у хищника густая светлая шерсть, небольшие стоячие уши, длинные ноги и пушистый хвост. Кроме того, полярные волки очень умны и легко переносят морозы, поэтому в Сибири новый питомец зоопарка будет чувствовать себя вольготно, пишет сайт kp.ru.

Специалисты также предположили, что именно полярный волк стал прообразом лютоволков в популярном сериале «Игры престолов», сообщает телеканал «360». Кличку новому обитателю сотрудники зоопарка предложили выбрать красноярцам. Свои варианты имени для «красноярского лютоволка» любой желающий может оставить в комментариях официальной группы парка в соцсети «ВКонтакте».

7 сентября сообщалось, что в Московском зоопарке родился капуцин плакса. В возрасте трех недель малыш начнет отходить от матери и пробовать еду для взрослых, примерно в четыре месяца он начнет лазать по деревьям, бегать и играть.

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