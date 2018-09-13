Среднюю из трех сестер Хачатурян отправили на медэкспертизу

Среднюю из трех сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, направили на медицинское освидетельствование в институт им. В.П. Сербского, рассказал 13 сентября ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

«Средняя из трех сестер, которых следствие обвиняет в убийстве отца, этапирована из СИЗО № 6 в институт имени Сербского», — цитирует ТАСС Мельникова.

По его словам, в институте уже проходит медицинское освидетельствование старшая из сестер.

Ранее, 8 сентября, член ОНК Москвы Павел Пятницкий заявил, что по результатам медэкспертизы младшая из сестер Хачатурян была признана невменяемой.

Сообщалось, что ее поместили в психиатрическую лечебницу при следственном изоляторе «Бутырка» в Москве.

Останкинский суд Москвы 2 августа арестовал трех сестер 17, 18 и 19 лет по обвинению в убийстве их 57-летнего отца Михаила Хачатуряна. По данным следствия, 27 июля они напали на него с ножом, молотком и газовым баллончиком.

Мужчина скончался от потери крови. Свой поступок обвиняемые объяснили тем, что долгое время подвергались моральным истязаниям со стороны отца.