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Одна из обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян признана невменяемой

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Ведяшкин
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В результате проведения экспертизы одна из трех сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, была признана невменяемой. Об этом 8 сентября ТАСС сообщил член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Павел Пятницкий.

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Он не исключил, что девушка не отдавала отчет своим действиям «и, вполне возможно, находилась в таком состоянии из-за длительных издевательств отца». Также Пятницкий уточнил, что признанная невменяемой девушка отправлена в больницу Бутырского следственного изолятора, где она будет дожидаться решения суда о назначении ей закрытого лечебного учреждения.

Следственные органы пока не подтвердили эту информацию.

2 августа Останкинский суд Москвы арестовал трех сестер 17, 18 и 19 лет по обвинению в убийстве их 57-летнего отца Михаила Хачатуряна.

27 июля они напали на него в холле дома на Алтуфьевском шоссе с ножом, молотком и газовым баллончиком. Мужчина скончался от потери крови. Свой поступок обвиняемые объяснили тем, что долгое время подвергались моральным истязаниям со стороны родителя.

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