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Младшую из сестер Хачатурян поместили в психиатрическое отделение

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Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов
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Младшую из трех сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве собственного отца, поместили в психиатрическую лечебницу при следственном изоляторе «Бутырка» в Москве. Об этом сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

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«Младшая сестра действительно переведена в психиатрическое отделение медблока при СИЗО-2 УФСИН России по Москве для исследования ее психического состояния», — цитирует его «Интерфакс».

Мельников добавил, что не располагает информацией о проведении психолого-психиатрической экспертизы у обвиняемой.

Ранее 8 сентября член ОНК Москвы Павел Пятницкий заявил, что по результатам экспертизы одна из сестер Хачатурян была признана невменяемой.

Останкинский суд Москвы 2 августа арестовал трех сестер 17, 18 и 19 лет по обвинению в убийстве их 57-летнего отца Михаила Хачатуряна. По данным следствия, 27 июля они напали на него в холле дома на Алтуфьевском шоссе с ножом, молотком и газовым баллончиком. Мужчина скончался от потери крови. Свой поступок обвиняемые объяснили тем, что долгое время подвергались моральным истязаниям со стороны родителя.

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