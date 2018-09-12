Баллон с газом взорвался в машине родственника сестер Хачатурян

Баллончик с газом взорвался в салоне автомобиля Арсена Хачатуряна — родственника трех сестер Хачатурян, задержанных за убийство отца в Москве.

По данным телеканала РЕН ТВ, ЧП произошло утром 12 сентября. Молодой человек в компании троих друзей собирался курить кальян в машине.

От взрыва пострадали три человека. Сообщается, что сам Арсен остался невредим. Его трое приятелей получили ожоги лица и рук и сейчас находятся в больнице.

Останкинский суд Москвы 2 августа арестовал трех сестер 17, 18 и 19 лет по обвинению в убийстве их 57-летнего отца Михаила Хачатуряна. По данным следствия, 27 июля они напали на него в холле дома на Алтуфьевском шоссе с ножом, молотком и газовым баллончиком.

Мужчина скончался от потери крови. Свой поступок обвиняемые объяснили тем, что долгое время подвергались моральным истязаниям со стороны родителя.