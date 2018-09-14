Вацлик: «Акинфеев — настоящая легенда»

Обновленная сборная России в своей последней контрольной игре не оставила шансов команде Чехии, разгромив ее со счетом 5:1. После матча «Известия» пообщались с одной из главных звезд современного чешского футбола — голкипером национальной команды и испанской «Севильи» Томашем Вацликом. 29-летний вратарь рассказал о причинах сокрушительного поражения, оценил уровень лидеров российской сборной, а также поделился впечатлениями от знакомства со своим новым одноклубником Квинси Промесом, который в конце лета перебрался из московского «Спартака» в испанский чемпионат.

— Какие впечатления от посещения Ростова?

— Всё супер. Прекрасный стадион — это не вызывает никаких сомнений. То же касается и инфраструктуры в городе. Мы прогулялись по набережной в Ростове, очень красиво. Город оставляет только позитивные эмоции. Также мне нравится, что у чехов и русских похожий язык. Когда сосредотачиваешься на том, что говорят окружающие, то даже немного понимаешь русский.

— До этого вы побывали в Москве. Можете сравнить столицу России с Ростовом?

— В Москве я даже не выходил из отеля. Видел только аэропорт, стадион и гостиницу — было очень мало времени. Поэтому сравнить эти два города я пока не готов. Скоро мой клуб «Севилья» будет играть с «Краснодаром» в Лиге Европы. Будет очень интересно посетить ещё один российский город, это будет интересный опыт.

— Почему сборной Чехии не удалось ничего противопоставить команде России в прошедшей товарищеской встрече?

— Счет на табло полностью говорит обо всем. В первом тайме мы допустили ряд индивидуальных ошибок и пропустили три мяча. Это фактически решило исход встречи. Сборная России просто была лучше нас в тот вечер, и практически каждый их подход к нашей штрафной заканчивался опасным моментом.

— В матче с командой Чехии не сыграл лучший голкипер России Игорь Акинфеев. Что можете сказать про него?

— Акинфеев — настоящая легенда. Он уже много лет отлично играет за московский ЦСКА, здорово помогает своей команде. Очень жаль, что он не сыграл против Чехии.

— В чешской сборной долгое время первым номером был Петр Чех, и вы находились в его тени, ожидая своего шанса. В российской команде сейчас похожая ситуация с Игорем Акинфеевым. Можете что-то посоветовать его конкурентам?

— Самое важное — иметь терпение. У нас действительно было такое — когда Чех приезжал в сборную, он всегда был номером один. Но с другой стороны, для нас это время было очень полезным, была возможность перенимать у него опыт. Такая же ситуация сейчас и в российской команде. Если Акинфеев так долго играет на высоком уровне, то резервистам точно есть, чему у него поучиться. Для второго и третьего вратарей вашей сборной очень полезно находиться рядом с Акинфеевым — смотреть за тем, как он готовится к играм, проводит матчи. Даже во время коротких сборов вратарь может обрести много новых навыков.

— Кого бы вы могли отметить в составе сборной России помимо Игоря Акинфеева?

— Конечно, сейчас все много говорят про форварда Артема Дзюбу. Но я бы в первую очередь отметил командную игру сборной России, благодаря которой она и показала себя с лучшей стороны на домашнем чемпионате мира. Игроки вашей команды бьются друг за друга. Это даёт шанс проявлять индивидуальные качества конкретным игрокам.

— Вас удивило выступление России на мундиале?

— Конечно. Так как перед турниром они не столь удачно играли в товарищеских встречах. Знаю, что перед турниром в России было серьезное давление на футболистов и тренера. Однако им удалось отлично провести две стартовые встречи, и дальше команда выглядела уверенно. Россия прекрасно подготовилась к домашнему турниру. Ваша сборная неожиданно выбила из турнира Испанию и была близка к тому, чтобы пройти хорватов.

— Недавно бывший полузащитник «Спартака» Квиниси Промес перешел в испанскую «Севилью» и стал вашим одноклубником. Как он осваивается в новой команде?

— По первым впечатлениям могу сказать, что Квинси — очень открытый человек. Он сразу постарался наладить контакт с новыми одноклубниками. Промес отлично говорит по-английски, и для меня, в частности, это стало большим плюсом, мы сразу начали много общаться. Мы быстро нашли общие темы, ведь я также оказался в «Севилье» не так давно. Сейчас мы с Квинси вместе выбираем детский сад для наших детей.

— Он способен стать лидером «Севильи»?

— Пока мы провели не так много тренировок вместе, но уже по первым занятиям стало понятно, что Промес — отличный футболист, невероятно быстрый и здорово владеющий мячом. Уверен, это серьёзное усиление для нашей команды. Безусловно, он может стать одним из лидеров «Севильи». Его купили за достаточно большие деньги, и он должен получить свой шанс на поле. У Квинси есть все человеческие и футбольные качества, чтобы стать одним из ключевых игроков нашего клуба.

— Вы играете в одном чемпионате с россиянином Денисом Черышевым, который этим летом перешел в «Валенсию». Как считаете, он сможет заиграть в этом клубе?

— Видел его игру на чемпионате мира — Денис здорово проявил себя. Ему фактически сразу удалось проявить себя и в «Валенсии», подтвердить свой высокий уровень. Вообще у этой команды сейчас формируется очень интересная атакующая линия с весьма громкими именами. Черышеву очень подходит стиль испанского футбола. Уверен, он удачно впишется в игру «Валенсии».

— Вы уже упоминали о матче с «Краснодаром» в Лиге Европы. Что думаете о предстоящей еврокубковой компании и, в частности, о шансах российского клуба в вашем квартете?

— Я надеюсь, что «Севилья» займет первое место в группе. А второе, безусловно, может взять «Краснодар». Российские клубы из года в год показывают хорошие результаты на еврокубковой арене. Борьба за место в плей-офф Лиги Европы в нашей группе будет очень интересной.

— Вы близко дружите с бывшим защитником московского «Спартака» Мареком Сухи. Он когда-нибудь рассказывал вам про Россию?

— Конечно, он очень много говорил мне про вашу страну. У Сухи очень теплое отношение к России, он до сих пор отлично помнит язык. Особенно он любит Москву. Мареку было очень комфортно в России. Он достаточно долго выступал за «Спартак» и считает Россию своим домом. Ему и его жене эта страна прикипела к сердцу.

— Раньше вы выступали в чемпионате Швейцарии, где встречались с молодым российским вратарем Антоном Митрюшкиным, играющим за «Сьон». Как оцените его перспективы?

— Он очень классный молодой вратарь. Мне о нем рассказывал Сухи — они вместе играли за «Спартак». Уже в молодом возрасте Митрюшкин играет на весьма высоком уровне. У него хорошие данные, но в последние время, к сожалению, его беспокоили травмы. Многое в его карьере будет зависеть от того, как быстро он сможет вернуться в строй. Но, безусловно, он очень перспективен, очень молод, и у него все впереди. Судя по тому, что он показывал до травмы, у него большое будущее.

— Вы также успели поиграть в «Базеле» с экс-форвардом ЦСКА Сейду Думбия. В России часто шутили, что он выглядит гораздо старше своих лет. В Швейцарии это обсуждалось?

— Нет, я думаю, над ним особо не шутили по этому поводу. Он классный форвард и доказывал это сначала в «Янг Бойз», потом в ЦСКА, а затем и в «Базеле». Он почти всегда реализует все свои моменты. Во время тренировок Думбия иногда был расслаблен, любил пошутить, но в важных ситуациях всегда включался на максимум и показывал свой уровень.

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