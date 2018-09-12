Два капитана

Национальная команда завершила свой первый сбор после чемпионата мира 2018. После мундиаля в рядах подопечных Станислава Черчесова произошли серьезные изменения. Состав обновился фактически наполовину, а в двух матчах сборную выводили на поле два разных капитана — Артем Дзюба и Юрий Газинский. При этом россиянам удалось сохранить главное — менталитет победителей.

В ходе прошедшего сбора команда России дебютировала в новом турнире, проводящемся под эгидой УЕФА, — Лиге наций. Сборная начала с победы, обыграв на выезде команду Турции (2:1). В Лиге наций коллектив Станислава Черчесова ждет ответная встреча с турками, а также два матча со шведами. Все игры пройдут нынешней осенью.

— Сборная одержала важные победы, особенно в первой игре с Турцией, — заявил «Известиям» президент РПЛ и вице-президент РФС Сергей Прядкин. — Это была дебютная встреча в Лиге наций, она была выездной и непростой во всех отношениях. Огромное спасибо ребятам за самоотверженную игру и отдачу, особенно во второй половине матча с Турцией. Нам было необходимо побеждать в этой игре, и нашей команде это удалось.

Второй матч сборной носил товарищеский характер. Россияне встречались со сборной Чехии. Соперники команды Станислава Черчесова были крайне мотивированы после поражения в первом туре Лиги наций от сборной Украины (1:2). Но остановить российскую команду в этот вечер было сложно — сборная забила в ворота чехов пять мячей. Соперников хватило лишь на «гол престижа».

— Главным преимуществом России стала уверенность в себе, — сказал «Известиям» голкипер сборной Чехии Томаш Коубек. — Вашей команде удалось быстро войти в игру — с каждым забитым мячом они играли всё лучше и лучше. Увы, во встрече с Россией у нас практически ничего не получалось ни в своей штрафной, ни в чужой.

Поражение от российской команды стало самым крупным в истории сборной Чехии (ранее им считался проигрыш Австралии со счетом 0:4). По информации СМИ, сразу после матча главный тренер чехов Карел Яролим подал в отставку.

— Россия сумела забить быстрые мячи, и это сказалось на ходе всей встречи, — пояснил «Известиям» полузащитник сборной Чехии Якуб Янкто. — Когда ты забиваешь несколько голов за короткий промежуток времени, когда у тебя начинает получаться, это окрыляет. Именно это и произошло со сборной России. А мы, наоборот, опустили головы и не сумели найти в себе силы, чтобы вернуться в игру.

Матч проходил в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена». Приезд сборной вызвал в городе бешеный ажиотаж, достать билеты на трибуны было непросто. В итоге на игре был аншлаг.

— В организации матча был один недостаток — не объявили количество людей, присутствующих на трибунах, — сказал «Известиям» губернатор Ростовской области Василий Голубев. — На матч пришло больше 43 тыс. болельщиков. Эта цифра точно соответствует посещаемости, которая была в Ростове во время матчей чемпионата мира. Но могу сказать, что лично мне атмосфера и ход матча были даже более интересны, чем в некоторых играх мундиаля. Очень хочется отметить ростовских болельщиков. У нашего города большие футбольные традиции, и поддержка у сборной была на самом высоком уровне.

Несмотря на разгром, положительные эмоции от атмосферы в Ростове остались и у игроков чешской национальной команды.

— Стадион очень красивый, и болельщики проявили себя просто великолепно, — заявил «Известиям» защитник сборной Чехии Якуб Брабец. — Хотелось бы сказать, что для меня это был незабываемый опыт. Но глядя на счет, эту игру хочется поскорее забыть. Россия отлично реализовывала свои моменты, а мы много ошибались.

Стоит отметить, что игры на «Ростов Арене» нередко показывают высокую посещаемость и в матчах чемпионата России.

— Ростовские болельщики всегда создают великолепную атмосферу на стадионе, — сказал «Известиям» президент ФК «Ростов» Арташес Арутюнянц. — Мы чувствуем это на каждом домашнем матче, здесь всегда приятно играть. Рад за сборную России. Станислав Саламович провел большую работу, смотреть на игры национальной команды особенно приятно — чувствуется рука тренера и всех причастных к подготовке команды. Искренне поздравляю с этой победой полузащитника нашего клуба Алексея Ионова и надеюсь, что футболисты «Ростова» продолжат вносить свой вклад в игру сборной.

Отношение к сборной России серьезно поменялось после удачного выступления на домашнем Кубке мира. Многие игроки команды стали для болельщиков настоящими героями. Перед матчами у зрителей больше нет скептического отношения к сборной.

— Команда заставила поверить в нее, — заявил «Известиям» нападающий сборной России Дмитрий Полоз. — Болельщики оказывают нам сумасшедшую поддержку, постоянно гонят нас вперед. В таких обстоятельствах мы просто не можем играть плохо.

Как минимум до конца года сборная будет проводить свои домашние матчи за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Ближайший матч — против шведов — состоится в Калиниграде, а с турками наша команда сыграет в Сочи.

— Болельщики всей страны повернулись к сборной России, и сейчас для любого региона честь провести матч национальной команды у себя, — сказал «Известиям» бывший главный тренер «Ростова» Игорь Гамула. — Станислав Саламович правильно сказал, что у нас сборная играет не только для Москвы или Санкт-Петербурга, а для всей страны. И хочется, чтобы эта атмосфера была в каждом уголке России.

Помимо серьезных изменений в составе, в команде поменялся и капитан. Игорь Акинфеев, который долгое время выполнял эту роль, пропустил сбор из-за планового обследования в Германии. В итоге Станиславу Черчесову пришлось выбирать нового капитана. В игре с турками им стал форвард Артем Дзюба. Однако в том матче он получил повреждение и из-за этого не смог принять участия в игре с командой Чехии. Перед наставником опять встал непростой выбор. В итоге он доверил повязку полузащитнику Юрию Газинскому.

— В сборной абсолютно нормально восприняли назначение Газинского капитаном сборной, — сказал «Известиям» партнер нового капитана по национальной команде и «Краснодару» Дмитрий Стоцкий. — Юрий вышел на поле и повел ребят за собой. Если мы выиграли 5:1 — значит, хороший у нас капитан.

Обсуждение кандидатуры капитана перед игрой с чехами продолжалось довольно долго: в обновленной команде не так много игроков с большим опытом выступлений в составе сборной. В качестве одного из вариантов эксперты рассматривали даже натурализованного бразильца Марио Фернандеса, который до сих пор практически не разговаривает на русском языке.

— Выбрать капитана было непросто, — рассказал Игорь Гамула. — Все ребята из нынешнего состава примерно одного возраста, и среди них нет игрока, который имел бы за плечами более внушительный опыт выступлений за сборную, чем остальные. Что касается кандидатуры Марио Фернандеса — на мой взгляд, это было бы не совсем правильно, ведь он совсем недавно стал гражданином России и еще не полностью владеет языком. Хотя к игровым качествам Марио никаких вопросов быть не может.

В следующий раз сборная соберется в октябре. Команду Станислава Черчесова ждут два матча Лиги наций — со сборными Швеции (11 октября) и Турции (14 октября).

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