Матч молодежных сборных России и Сербии установил рекорд посещаемости

Матч между молодежными сборными России и Сербии по футболу установил рекорд посещаемости.

Встречу в Нижнем Новгороде посетили 38 763 зрителя, передает «Спорт-Экспресс». Матч завершился победой Сербии — 1:2.

Предыдущий рекорд был установлен шесть лет назад в Екатеринбурге в стыковом матче за право принять участие в молодежном чемпионате Европы 2013 года.

Тогда игру против Чехии посетили 20 тыс. болельщиков.

10 сентября национальная команда России разгромила Чехию в товарищеском матче со счетом 5:1.

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