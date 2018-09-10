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Сборная России по футболу разгромила сборную Чехии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Сборная России по футболу разгромила сборную Чехии со счетом 5:1 в товарищеском матче, который состоялся 10 сентября на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону.

Уже после первого тайма россияне вели со счетом 3:0. Голы забили полузащитник Алексей Ионов (8-я и 29-я минуты) и форвард Антон Заболотный (24-я минута).

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Для Ионова и Заболотного это первые голы за национальную команду.

Во втором тайме чехи отыграли один мяч усилиями полузащитника Томаша Соучека на 74-й минуте.

Однако Александр Ерохин на 79-й минуте матча и вышедший на замену Дмитрий Полоз на 83-й довели счет до разгромного.

Один из лидеров национальной команды Артем Дзюба не принимал участия в игре из-за травмы.

7 сентября сборная России обыграла Турцию в матче Лиги наций УЕФА. Игра закончилась со счетом 2:1.

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