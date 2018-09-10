Константин Рауш: «В сборной почти ничего не изменилось»

Сборная России в пятницу провела первый матч после успешного домашнего чемпионата мира. В Трабзоне подопечные Станислава Черчесова со счетом 2:1 обыграли команду Турции в стартовой встрече Лиги наций УЕФА. В конце игры на замену вышел защитник Константин Рауш, который вернулся в состав национальной команды после того, как не попал в заявку на мировое первенство 2018 года.

В интервью «Известиям» после матча проживший много лет в Германии футболист оценил атмосферу на стадионе в Трабзоне, шансы Турции выиграть у немцев право проведения чемпионата Европы 2024, а также пообещал приложить максимальные усилия в сегодняшней контрольной игре с командой Чехии.

— Какое задание вы получили, когда выходили на замену?

— Мне объяснили, против кого я должен играть на стандартах.

— Если не секрет, против кого?

— Против «шестерки», против Сёюнджю (Чаглар Сёюнджю, центральный защитник сборной Турции, шестой номер. — iz.ru). Пришлось биться против него. И вообще биться на последних минутах матча, поскольку команде было очень тяжело.

— Какие изменения произошли в сборной за время вашего отсутствия?

— Почти ничего не изменилось. Только поменялось очень много игроков в ее составе. Ушли Игнашевич и Самедов, несколько футболистов не играют из-за травм или ротации. На их место пришли другие ребята, которые заслужили вызов в сборную. Так что в целом ничего не изменилось — только игроки новые.

— Матч с турками носил для вас особый характер?

— Против них я играл в Германии, там много турецких футболистов играет сейчас или играли раньше. Я знаю если не половину этой команды, то многих игроков. В этом смысле против них было интересно сыграть. Кроме того, я знал, какая атмосфера на стадионах в Турции, — знал, что там много болельщиков, которые очень сильно поддерживают свою команду. Так что было интересно. Тем более в Трабзоне я еще не играл. В Турции хорошие стадионы, хорошая атмосфера.

— В связи с этим как вы оцениваете шансы Турции выиграть у Германии борьбу за проведение Евро-2024?

— Им будет тяжело. Против Германии с ее инфраструктурой вообще всегда тяжело бороться за крупные турниры. Но в футболе возможно всё.

— Сборная России сыграла свой первый матч в истории Лиги наций. Осознавали, что эта встреча носит официальный характер?

— Кубок есть Кубок. Мы знали, что это официальная игра. Старались на нее перестраиваться. Мне лично было легко это сделать. Мы вообще стараемся на каждую игру настраиваться максимально — это же сборная России. Поэтому к контрольному матчу с Чехией относимся со всей серьезностью.

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