Рауш: «Мы могли выиграть чемпионат»

Защитник московского «Динамо» и сборной России Константин Рауш из-за травмы оказался вне заявки национальной команды на домашний чемпионат мира. Однако к первому же после мундиаля сбору футболист смог избавиться от проблем со здоровьем и вернуться в состав команды. Во время подготовки к игре со сборной Турции в Лиге наций и товарищеской встрече с чехами Константин Рауш рассказал «Известиям» об эмоциях от вынужденного пропуска чемпионата мира, поиске мотивации и успехах в изучении русского языка.

— Сборная серьезно обновилась по сравнению с тем составом, который выступал на чемпионате мира. Сильно поменялась атмосфера в команде?

— Нет, всё осталось как прежде. Появилось много новых ребят, но это никак не повлияло на команду. Сейчас в сборной отличная атмосфера, как и всегда. Все ребята общаются друг с другом, никаких проблем нет.

— Всем очень понравилось ваше оригинальное поздравление Станислава Черчесова с 55-летием — 3 сентября футболисты сборной вышли на тренировку в накладных усах и футболках с изображением тренера в виде космонавта. Чья это была идея?

— Честно говоря, я даже не знаю, кто это придумал. Наверное, Дзюба. У нас закончилось теоретическое занятие, и перед тренировкой на поле мы зашли в комнату, где уже лежали заготовленные футболки. Потом нам раздали накладные усы. Думаю, получилось здорово.

— Не боялись, что наставник не поймет шутку?

— Нет, у нас же не было никакого плохого умысла, мы просто хотели поздравить Станислава Саламовича. Мне кажется, получилось оригинально и забавно. Все немного посмеялись и сразу приступили к работе.

— Вы проходили заключительный сбор перед чемпионатом мира с командой, но в итоге не попали на турнир из-за травмы. В то же время полузащитники Александр Ерохин и Алан Дзагоев участвовали в мундиале, несмотря на небольшие проблемы со здоровьем...

— Да, но ведь нужно понимать, что у всех разные травмы. Мы сразу понимали, что мне нужно будет больше времени на восстановление, чем ребятам. Точно не помню, что было у Саши, но у Дзагоева были проблемы с мышцами, ему нужно было всего пару дней на восстановление. В моей ситуации мы поняли, что времени просто не хватит, поэтому всё так и сложилось.

— Возвращение в сборную придает вам уверенности?

— У меня всегда была и есть уверенность в себе. Да, произошла неприятная ситуация, но мы же не выбираем, когда получать повреждения. Конечно, очень обидно, что это случилось именно в тот момент и я пропустил чемпионат мира. Но ничего не поделаешь. Нужно всегда быть уверенным в том, чем ты занимаешься.

— Мировое первенство было для вас серьезной мотивацией при переезде из Германии в Россию (большую часть карьеры Константин Рауш провел в немецком чемпионате. — «Известия»). Что теперь мотивирует вас?

— Да, чемпионат мира прошел, но это не уменьшило моего желания играть на самом высоком уровне. Во-первых, у меня огромная мотивация приносить максимальную пользу «Динамо». Во-вторых, мне всегда хочется играть и за сборную России. Впереди у национальной команды две очень важные игры — с Турцией и Чехией. К ним нужно быть полностью готовыми. Надо двигаться дальше.

— Вы стали лучше говорить на русском. Это происходит естественным путем или вы берете уроки?

— Я часто практикую русский язык и при этом стараюсь им заниматься. Чувствую, что стал говорить лучше, но мне все равно не всегда хватает словарного запаса. Пока что не могу изъясняться на русском так же, как на немецком. Самая лучшая тренировка — как можно чаще общаться на русском.

— Часто вы занимаетесь русским языком?

— Примерно два раза в неделю. Обычно это происходит в разные дни, когда нахожу свободное время. У меня есть специальные методические материалы — там написано, как правильно произносить слова и тому подобное. Занимаюсь сам, без репетитора.

— В одном из интервью вы говорили, что до сих пор живете в московском отеле. Складывается впечатление, что вы не собираетесь задерживаться здесь надолго…

— Это не так. У меня контракт с «Динамо» еще на два с половиной года. Я не собираюсь отсюда уезжать, если вы это имеете в виду. Я искал себе квартиру в Москве и до сих пор рассматриваю варианты. Если что-то мне очень понравится, я не против приобрести жилье. Просто ситуация такова, что я живу здесь один, без семьи. Поэтому в отеле мне комфортно. Там всегда убираются в номере, я могу всегда вкусно поужинать и позавтракать. Мне это удобно.

— Где бы вы хотели жить на постоянной основе? В России или Германии?

— Тяжело сказать. Сейчас мои родители, вся моя семья и близкие живут в Германии. Поэтому в данный момент я бы выбрал Германию. Но всё зависит от того, как в дальнейшем будет складываться моя карьера и жизнь. Тяжело предугадать будущее. Может быть, мне так понравится в Москве, что я решу остаться. Или, например, моя девушка будет из Москвы, и мы захотим жить здесь.

— В Германии поменялось отношение к России после чемпионата мира?

— Я слышал, что всем очень понравилось, как играла сборная России. Также всем было приятно, как их встречали на стадионах во время чемпионата.

— Тяжело наблюдать за играми национальной команды со стороны?

— Я очень болел за Россию, и мне хотелось быть рядом с командой во время турнира. Был безумно рад, что сборная так здорово себя проявила. Мои родные тоже радовались и всё время говорили мне, как им жалко, что я получил травму и пропустил мундиаль. Вот это было очень тяжело. Но главное — мы здорово провели турнир. Если бы у меня была возможность вернуть время назад, я бы просто сказал, что очень хочу быть с командой.

— Какие были эмоции, когда сборная России выбыла из турнира в четвертьфинале?

— В конце того матча нам просто немного не повезло. Если бы мы вышли в полуфинал, то всё было бы непредсказуемо: мы могли и до финала дойти, и выиграть чемпионат. Очень-очень жалко, что не сумели пройти хорватов. Но к ребятам не может быть никаких претензий. Серия пенальти — это 50 на 50. С испанцами повезло нам, когда Игорь Акинфеев вытащил два удара в серии 11-метровых, а в четвертьфинале повезло Хорватии.

— В ноябре сборная проведет контрольный матч против команды Германии в Лейпциге. У вас эта встреча вызывает особенные эмоции?

— Да, конечно. Матч в Германии против национальной команды этой страны — для меня это нечто особенное. Там много моих друзей и близких. Поэтому у меня огромная мотивация быть в составе российской сборной и принять участие в этой игре.

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