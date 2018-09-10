Сергей Шавло: «Переход Терри — это хорошо с имиджевой точки зрения»

Главной темой выходных стал возможный переход знаменитого английского защитника Джона Терри в московский «Спартак». По информации ряда СМИ, пятикратный чемпион Англии, победитель Лиги чемпионов уже прошел медосмотр и в ближайшее время подпишет контракт с российским клубом по схеме «1+1».

Перспективы Джона Терри в составе красно-белых и игру обновленной сборной России в Лиге наций в интервью «Известиям» оценил бывший генеральный директор «Спартака», чемпион СССР, бронзовый призер Олимпийских игр Сергей Шавло.

— Как вы оцениваете возможный переход Джона Терри в «Спартак»?

— Если такой игрок придет в московский клуб, то с имиджевой точки его переход — это хорошо. А вот с игровой... Ему 37 лет. Сложно сказать, в какой форме он находится сейчас. Но это очень серьезный футболист, с огромным опытом выступления за «Челси» и сборную Англии. При этом я бы не спешил говорить, что трансфер уже завершен. Произойти может всё что угодно.

— Учитывая травмы Ильи Кутепова и Самуэля Жиго, это в любом случае будет усилением?

— Давайте подождем. Повторюсь, в СМИ появляется много информации и не всегда она оказывается верной. Если «Спартак» объявит о подписании контракта с Терри, то поговорим об этом более детально.

— Удалось ли вам посмотреть матч Лиги наций между командами России и Турции? Что скажете об игре?

— Сыграли хорошо. Учитывая, что по сравнению с ЧМ-2018 были серьезные изменения в составе, команде удалось навязать свою игру турецкой сборной. К тому же на ее поле. В первом тайме смотрелись целостно, очень хорошо двигались. Во второй половине немного подустали. Последние 20 минут пришлось сидеть в обороне. Но помог опыт игры с Испанией. Удалось довольно дисциплинировано отбиться от массированных атак хозяев и одержать победу.

— Кто стал героем матча?

— Вратарь Андрей Лунев. Он спас сборную в трех моментах. Молодец. В целом считаю, что мы заслужили победу.

— Что больше всего порадовало в игре сборной?

— Команда билась, никто не выпадал из игры, на поле был единый коллектив. Это отмечал и новый капитан Артем Дзюба, и другие футболисты сборной. Понятно, что играли не самым оптимальным составом. Когда все лучшие игроки страны вернутся в строй, наша сборная будет еще сильнее.

— Что скажете о предстоящем контрольном матче с Чехией?

— Мне кажется, сборная Чехии посильнее сборной Турции. В своей предыдущей игре они уступили Украине, пропустив решающий гол из-за простой ошибки. Но видно, что у них строится серьезная команда, много перспективной молодежи. Да и в целом сейчас во многих командах Европы идет перестройка, в состав внедряются совсем молодые футболисты. И товарищеские матчи как раз и нужны для того, чтобы проверить ребят в деле.

— Ожидаете зрелищной игры?

— В Ростове умеют болеть. Думаю, будет полный стадион, наши ребята выложатся по максимуму, и мы увидим хороший футбол.

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