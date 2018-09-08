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Стал известен заработок Терри за один сезон в «Спартаке»

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Фото: Global Look Press/imago sportfotodienst/Uwe Kraft
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Бывший защитник «Челси» и сборной Англии по футболу Джон Терри близок к переходу в московский «Спартак». 

По информации британского издания The Sun, контракт будет рассчитан на один сезон с возможностью продления. 37-летний игрок будет получать £1,8 млн в год (примерно 162,6 млн рублей).

Ранее стало известно, что Терри прилетел в Рим, чтобы пройти медицинское обследование для перехода в «Спартак».

В настоящий момент у Терри истек контракт с «Астон Виллой». За бирмингемский клуб он сыграл 78 матчей. В составе «Челси» (2004–2017 годы) защитник провел 489 игр.

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