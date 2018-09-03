Нашли и потеряли

В России, как и во всех ведущих чемпионатах Европы, закрылось летнее трансферное окно. Прошедший период дозаявок был одним из самых интересных в Российской премьер-лиге (РПЛ) за последние несколько лет. Многие клубы совершили яркие и значимые сделки. Сейчас, когда до зимы новых футболистов у команд уже не появится, можно подвести итоги их работы на трансферном рынке.

Статусный переход

В РПЛ появилось сразу несколько игроков с громкими именами. Самых статусных футболистов удалось заполучить столичному «Локомотиву». «Железнодорожники» этим летом подписали контракт с чемпионом мира 2014 года в составе сборной Германии Бенедиктом Хеведесом. В чемпионате России за всю его историю выступали лишь два обладателя Кубка мира: бразилец Роберто Карлос («Анжи») и нынешний новичок «Локо». Помимо этого, красно-зеленые арендовали у ПСЖ польского полузащитника Гжегожа Крыховяка. «Локо» пытался заполучить этого футболиста еще в середине прошлого сезона, но тогда клубы договориться так и не смогли. Теперь поляк будет выступать за действующих чемпионов страны как минимум до конца этого сезона. Однако, скорее всего, «железнодорожники» выкупят Гжегожа.

— Крыховяк, конечно, неплохой футболист, но по статусу этот трансфер несопоставим с приездом в Россию того же Халка, — сказал «Известиям» бывший вице-президент красно-зеленых Юрий Белоус. — Все видели, как выступила сборная Польши, за которую играл Гжегож, на прошедшем чемпионате мира — она была одной из худших. Что касается Хеведеса, то его я также не считаю самым выдающимся футболистом. Но для глубины скамейки неплохо, посмотрим, как его будет использовать тренер «Локомотива» Семин. И хотелось бы понимать, хотел ли Юрий Палыч видеть его в своей команде или просто не возражал.

Близко к цели

В нашем чемпионате могло быть еще больше звезд, но не все сделки удалось довести до конца. Так, не состоялся переход в «Локомотив» молодого талантливого швейцарского нападающего Бреля Эмболо. Также в последние недели было много слухов о возможном переходе в петербургский «Зенит» легенды туринского «Ювентуса» Клаудио Маркизио. 32-летний полузащитник сейчас находится в статусе свободного агента, так как оказался не нужен своему бывшему клубу. Сине-бело-голубые не успели договориться с итальянцем до закрытия трансферного окна, но в данном случае это некритично. По информации «Известий», «Зенит» продолжает переговоры с Маркизио, и есть вероятность, что этой осенью полузащитник все-таки окажется в России — договоры со свободными агентами можно подписывать даже вне периода дозаявок.

— Маркизио — хороший футболист и на дистанции точно не помешает «Зениту», — отметил в разговоре с «Известиями» бывший игрок сине-бело-голубых Сергей Веденеев. — Но не могу рассуждать о том, насколько этот трансфер реалистичен сейчас. Новые футболисты команде точно были бы нужны. Впереди длинный сезон, в котором могут быть травмы, карточки и общее утомление.

Дорогая покупка

Самый дорогой трансфер себе позволил «Локомотив». «Железнодорожники» вообще провели очень масштабную трансферную компанию, одним из элементов которой стал переход Федора Смолова из «Краснодара». После индивидуальных неудач на чемпионате мира форварду сборной России пришлось забыть о мечте поиграть в европейских топ-лигах и перебраться в «Локомотив», который заманил нападающего участием в Лиге чемпионов. Красно-зеленые не пожалели на Смолова около €9 млн. Пока что в активе Федора лишь один гол в составе нового клуба.

— Это хороший знак, когда на внутреннем рынке происходят дорогие трансферы, — сказал «Известиям» владелец спортивного агентства D-sports Александр Толстиков. — Насколько эффективным окажется этот переход, покажет только время. Но то, что Смолов является одним из лучших нападающих чемпионата России, — это факт.

Масштабная закупка

Этим летом столичный ЦСКА был самым активным игроком на трансферном рынке. Армейцев покинули девять футболистов основной обоймы. Им на смену было приобретено ровно столько же новых игроков. При этом красно-синие еще и умудрились заработать на продаже практически в четыре раза больше, чем потратили.

Казна ЦСКА пополнилась за счет удачных сделок по продаже Александра Головина в «Монако» за €30 млн и Витиньо во «Фламенго» за €10 млн. Остальные игроки покинули команду без компенсаций в связи с истечением контрактов. При этом армейские футболки примерили защитники Хердур Магнуссон и Родриго Бекао, полузащитники Иван Обляков, Арнор Сигурдссон, Яка Бийол, Никола Влашич и Ильзат Ахметов, а также форварды Абель Эрнандес и Такума Нисимура.

— Армейцы серьезно перестроились этим летом, при этом действовали весьма экономно, — заявил «Известиям» бывший защитник московского «Динамо» и «Ростова» Йован Танасиевич. — ЦСКА купил молодых футболистов, которым есть что доказывать. Красно-синие вновь обратили большее внимание на балканский рынок. Там много талантливых и недорогих футболистов. При этом они неплохо адаптируются в России, и их можно удачно продать в будущем.

Трансферная засуха

На фоне массовой закупки в ЦСКА уже очень непривычно выглядело отсутствие новостей у «Зенита». Команду возглавил новый главный тренер — Сергей Семак, появился новый спортивный директор — Хавьер Рибалта, но трансферов так и не последовало. С другой стороны, в «Зенит» из аренды вернулись многие футболисты, которые не ладили с предыдущим наставником команды Роберто Манчини. Так, вновь играют в Петербурге Артем Дзюба, Кристиан Нобоа, Олег Шатов, Роберт Мак и Эрнани. Возвращение этих футболистов выглядит более мощным усилением, чем у большинства клубов лиги.

— Отсутствие покупок — это лучшее, что могло произойти с «Зенитом», — сказал «Известиям» Юрий Белоус. — У них хватает игроков. Сейчас наставнику питерцев Сергею Семаку нужно разобраться с имеющимся материалом, а уже в следующие трансферные периоды что-то решать с усилением.

Скандалы

Главные скандальные переходы этим летом связаны со «Спартаком». Во-первых, это переход француза Самуэля Жиго. После трансфера защитника руководство «Краснодара» заявило, что уже давно вело этого футболиста и красно-белые некорректно проявили себя в тот момент, когда игрок уже чуть не перешел в состав «быков». Проще говоря, «Спартак» в последний момент увел футболиста у кубанского клуба.

Другая история связана с переходом в ряды красно-белых финского игрока российского происхождения Романа Еременко. Полузащитник не играл в футбол и не тренировался с профессиональными клубами последние два года из-за дисквалификации за обнаружение в его допинг-пробе следов кокаина. Роман получил отстранение еще будучи игроком ЦСКА. Красно-синие не стали применять к Еременко дополнительных штрафных санкций, а, наоборот поддержали его. Между клубом и футболистом была неформальная договоренность о возвращении Еременко в ЦСКА после дисквалификации (по словам руководителей клуба), но в итоге джентльменское соглашение соблюдено не было. Роман перешел к самым принципиальным оппонентам армейцев. И уже 6 октября, когда закончится срок дисквалификации, сможет впервые выйти на поле.

— Не вижу в этом ничего криминального: если клуб не хочет, чтобы у него уводили футболиста, нужно просто предложить ему лучшие условия, — заявил «Известиям» бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко. — Нужно спокойнее к этому относиться. Тот же «Ростов» не жалуется никому и не кричит о том, что ЦСКА увел у него Сигурдссона, которого они вели почти год. Кто выигрывает конкуренцию, тот и получает игрока — всё логично.

Отметим, что за «Спартак» также выступает младший брат Романа — 19-летний полузащитник Сергей Еременко.

— Очень спорная ситуация, — отметил Андрей Червиченко. — На данный момент мне кажется, что была цель объединить двух братьев, чтобы младший быстрее прогрессировал. Вообще Роман был очень сильным футболистом до дисквалификации, но он не смог совладать со своей слабостью и поплатился за это частью своей спортивной карьеры. Не понятно, сумеет ли он вернуть свои кондиции. И в целом «Спартак» ходит по минному полю, так как в таких историях нередко случаются рецидивы.

Чемпионат ослаб

Этим летом Россию не только пополнили сильные футболисты, но и покинули настоящие звезды нашего чемпионата. Кроме Головина, ушедшего в «Монако», еще одной огромной потерей для всего российского футбола стал переезд голландца Квинси Промеса из «Спартака» в «Севилью». 26-летний полузащитник играл в России с 2014 года и успел провести более сотни матчей за красно-белых. Он стал одним из самых ярких игроков в истории нашей лиги. Однажды Промес сказал, что не уйдет из «Спартака», пока не выиграет с командой трофей. В итоге в его активе чемпионский титул и Суперкубок страны. Свое слово Квинси сдержал.

— Промес такой футболист, который способен заиграть в любом европейском чемпионате, — сказал «Известиям» агент Шандор Варга. — Он переехал в более сильный чемпионат, и для него это прогресс. Конечно, для российского чемпионата это весомая потеря. РПЛ покинул один из самых ярких футболистов.

Могли уехать

Отъездов из нашей лиги могло быть гораздо больше. После яркой игры сборной России на домашнем чемпионате мира отечественные футболисты стали пользоваться большим спросом на трансферном рынке. Ходило много слухов вокруг Артема Дзюбы, Марио Фернандеса и Ильи Кутепова. Последний, к слову, после мундиаля перестал появляться в основе «Спартака». Многие решили, что это может быть связано с его скорым отъездом, но всё оказалось печальнее. В конце лета Илье Кутепову пришлось перенести операцию, восстановление займет около двух месяцев.

— Кутепов — настоящий профессионал, — заявил «Известиям» бывший защитник «Спартака» Никола Максимович. — Он очень хороший, пластичный защитник. Уверен, в будущем он заявит о себе еще громче. Если Илья продолжит выступать на таком высоком уровне, то может спокойно играть в чемпионате Италии и преуспеть там.

Нелепая сделка

«Локомотив» этим летом совершил немало отличных трансферов, но одна из их сделок выглядит очень странно. Летом этого года подходил к концу контракт защитника Виталия Денисова. Клуб продлил соглашение с футболистом на год. На старте сезона Виталий не провел ни одного матча в составе «железнодорожников». В августе его отдали в полугодичную аренду в самарские «Крылья Советов». Подобные схемы выглядят нормально в ситуации с молодыми футболистами, но Денисову уже 31 год. Не совсем понятно, зачем «Локомотив» продлил контракт с игроком, который оказался ему не нужен.

— Мы не знаем всей ситуации, но я предполагаю, что Денисов сам мог попроситься в аренду, — заявил «Известиям» бывший тренер и экс-спортивный директор «Локомотива» Борис Игнатьев. — Видимо, он увидел, что не получает игрового времени и сам решил попросить клуб его отпустить. Это может позволить сохранить кондиции и при необходимости вернуться в «Локомотив» в нужный момент. Если всё так, то клуб поступил правильно.

Свои следующие сделки клубы сумеют совершить лишь в следующем году.

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