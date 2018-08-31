«Спартак» официально объявил об уходе Промеса

Голландский нападающий Квинси Промес перешел из «Спартака» в испанскую «Севилью». Об этом в пятницу, 31 августа, сообщила пресс-служба московского клуба.

«Учитывая желание Промеса попробовать свои силы в одной из сильнейших лиг мира и его огромный вклад в успехи красно-белых, руководство «Спартака» приняло предложение «Севильи», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что Промес оставил ярчайший след в истории «Спартака», завоевав вместе с командой титул чемпионов России и Суперкубок страны.

Ранее 31 августа голландский форвард объявил об уходе из московского клуба. Промес отметил, что «Спартак» навсегда останется в его сердце.

Квинси Промес перешел в московский клуб в 2014 году. В общей сложности он провел за команду 135 матчей, в которых забил 66 мячей и сделал 34 результативные передачи.

Голландский форвард заключил с «Севильей» пятилетний контракт. По данным газеты «Спорт-Экспресс», сумма трансфера составила €21 млн. Промес будет зарабатывать свыше €3 млн в год.

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