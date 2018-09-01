Футболист «Уфы» перешел в московский ЦСКА
Полузащитник Иван Обляков официально перешел в московский ЦСКА из «Уфы».
Как сообщает «Газета.ру», соглашение с футболистом подписано до 2023 года. Сумма трансфера составила €3 млн.
В нынешнем сезоне 20-летний футболист принял участие в 11 матчах «Уфы», забил один мяч и отдал одну передачу.
31 августа армейский клуб объявил о подписании еще двух футболистов — исландского полузащитника Арнора Сигурдссона и японского форварда Такумы Насимуры.
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