Футболист «Уфы» перешел в московский ЦСКА

Полузащитник Иван Обляков официально перешел в московский ЦСКА из «Уфы».

Как сообщает «Газета.ру», соглашение с футболистом подписано до 2023 года. Сумма трансфера составила €3 млн.

⚡ Иван Обляков стал армейцем!



Добро пожаловать, Ваня! Ты дома! 🔴🔵https://t.co/FYYT2eKp8x pic.twitter.com/fkT6cQGqWi — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) August 31, 2018

В нынешнем сезоне 20-летний футболист принял участие в 11 матчах «Уфы», забил один мяч и отдал одну передачу.

31 августа армейский клуб объявил о подписании еще двух футболистов — исландского полузащитника Арнора Сигурдссона и японского форварда Такумы Насимуры.

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