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Футболист «Уфы» перешел в московский ЦСКА

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Фото: РИА Новости/Андрей Аносов
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Полузащитник Иван Обляков официально перешел в московский ЦСКА из «Уфы».

Как сообщает «Газета.ру», соглашение с футболистом подписано до 2023 года. Сумма трансфера составила €3 млн.

В нынешнем сезоне 20-летний футболист принял участие в 11 матчах «Уфы», забил один мяч и отдал одну передачу.

31 августа армейский клуб объявил о подписании еще двух футболистов — исландского полузащитника Арнора Сигурдссона и японского форварда Такумы Насимуры.

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