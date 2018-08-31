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Еще один исландский футболист будет выступать в РПЛ

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Фото: youtube.com/FC ROSTOV
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«Ростов» объявил о переходе в клуб нападающего сборной Исландии Видара Эрн Кьяртанссона. Контракт с футболистом рассчитан на четыре года, сообщает пресс-служба ростовской команды.

Кьяртанссон выступал за ряд исландских клубов, норвежскую «Волеренгу», китайский «Цзянсу Сайнти», шведский «Мальме» и «Маккаби» (Тель-Авив). В 2014 году стал лучшим бомбардиром чемпионата Норвегии, а в 2017-м — лучшим бомбардиром чемпионата Израиля.

В составе сборной Исландии Кьяртанссон провел 18 матчей и отметился двумя голами.

Ранее сегодня ЦСКА подписал контракт с полузащитником сборной Исландии Арнором Сигурдссоном. Он будет выступать за армейский клуб до окончания сезона-2022/23. Последний командой Сигурдссона был «Норрчепинг». В текущем сезоне нападающий провел 17 матчей, отметившись тремя голами и тремя результативными передачами.

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