Еще один исландский футболист будет выступать в РПЛ

«Ростов» объявил о переходе в клуб нападающего сборной Исландии Видара Эрн Кьяртанссона. Контракт с футболистом рассчитан на четыре года, сообщает пресс-служба ростовской команды.

Кьяртанссон выступал за ряд исландских клубов, норвежскую «Волеренгу», китайский «Цзянсу Сайнти», шведский «Мальме» и «Маккаби» (Тель-Авив). В 2014 году стал лучшим бомбардиром чемпионата Норвегии, а в 2017-м — лучшим бомбардиром чемпионата Израиля.

В составе сборной Исландии Кьяртанссон провел 18 матчей и отметился двумя голами.

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Видар Кьяртанссон - игрок «Ростова»



Нападающий сборной Исландии Видар Кьяртанссон подписал контракт с «Ростовом» сроком на 4 года. #мыростов pic.twitter.com/PivmPsrCKC — Football Club Rostov (@rostovfc) August 31, 2018

Ранее сегодня ЦСКА подписал контракт с полузащитником сборной Исландии Арнором Сигурдссоном. Он будет выступать за армейский клуб до окончания сезона-2022/23. Последний командой Сигурдссона был «Норрчепинг». В текущем сезоне нападающий провел 17 матчей, отметившись тремя голами и тремя результативными передачами.

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