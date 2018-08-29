Павел Погребняк стал игроком «Урала»

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк подписал контракт с «Уралом». Форвард будет выступать за клуб из Красноярска под 88-м номером. Подробности соглашения не раскрываются.

«Футбольный клуб «Урал» желает Павлу как можно быстрее набрать форму после травмы, полученной в прошлом сезоне, и радовать уральских болельщиков результативной игрой!» — говорится в сообщении красноярской команды.

По данным газеты «Спорт-Экспресс», соглашение между форвардом и «Уралом» рассчитано на один год. Футболист сможет выйти на поле не раньше ноября, поскольку продолжает восстанавливаться от травмы, полученной в составе «Тосно» в кубковом матче против «Спартака».

Павел Погребняк известен по выступлению за ряд российских футбольных клубов, в том числе «Зенит», «Динамо» и «Тосно». Кроме того, форвард выступал за рубежом — в немецком «Штутгарте» (2009–2012) и английском «Рединге» (2012–2015). Форвард провел 33 матча в составе сборной России, отметившись восемью мячами.

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