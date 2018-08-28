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Павел Погребняк станет игроком «Урала»

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
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Известный российский футболист Павел Погребняк подпишет соглашение с «Уралом». Контракт между 34-летним форвардом и клубом из Екатеринбурга будет заключен на один год, сообщает газета «Спорт-Экспресс».

По данным издания, клуб подпишет соглашение с Погребняком 29 августа. При этом форвард, вероятнее всего, сможет выйти на поле не раньше ноября, поскольку восстанавливается от травмы, полученной в составе «Тосно» в кубковом матче со «Спартаком».

Павел Погребняк известен по выступлению за ряд российских футбольных клубов, в том числе «Зенит», «Динамо» и «Тосно». Кроме того, форвард выступал за рубежом — в немецком «Штутгарте» (2009–2012) и английском «Рединге» (2012–2015).

Форвард провел 33 матча в составе сборной России, отметившись восемью мячами.

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