Пауза на пользу

Чемпионат России по футболу ушел на первый перерыв, связанный с играми национальных сборных. У клубов РПЛ будет две недели, чтобы исправить недочеты в своей игре. Матчи лиги возобновятся 16 сентября, и по итогам стартового отрезка уже можно сделать определенные выводы относительно притязаний клубов в этом сезоне.

Сейчас в турнирной таблице выделяются два лидера — «Зенит» и «Спартак». В шестом туре команды сыграли между собой — победа в этой встрече могла позволить красно-белым возглавить турнирную таблицу, а успех питерцев давал им возможность оторваться от своего главного преследователя. Однако в итоге команды так и не сумели выявить сильнейшего, и «Зениту» удалось сохранить первое место. Эксперты полагают, что борьба за лидерство между сине-бело-голубыми и «Спартаком» продлится вплоть до заключительного тура.

— «Спартак» и «Зенит» доказали, что они не зря на данный момент занимают две верхние строчки, — сказал «Известиям» полузащитник сборной России Александр Мостовой. — Скорее всего, именно эти две команды будут до конца претендовать на первое место. Возможно, конкуренцию им составят еще два-три клуба в лице «Локомотива», «Краснодара» и ЦСКА.

Встреча «Зенита» и «Спартака» получилась очень жесткой. В составе обеих команд в ходе матча произошли вынужденные замены. Еще в первом тайме поле покинул защитник красно-белых Самуэль Жиго, который получил серьезную травму колена и теперь пропустит около полугода. А во второй половине матча не смог продолжить игру форвард «Зенита» Себастьян Дриусси. Помимо этого, «Спартак» был ослаблен еще до начала встречи — пару дней назад команду покинул ее лучший игрок последних нескольких лет Квинси Промес. Голландский полузащитник перешел в испанскую «Севилью».

— «Зенит» очень серьезно давил в концовке матча, но в какие-то моменты игры казалось, что «Спартак» даже ближе к победе, — сказал «Известиям» Александр Мостовой. — Конечно, сказался уход из команды Промеса. Он бы мог решить некоторые моменты в прошедшей встрече и изменить ее результат. Теперь «Спартаку» нужно учиться играть без Квинси.

Нулевая ничья лидеров оказалась на руку их главному преследователю «Ростову». Донская команда не сбавляет обороты и к перерыву отстает от первой строчки всего на три очка. Другой клуб, «Оренбург», который удивил многих резким стартом, начал терять очки: после ничьей в пятом туре команда Владимира Федотова проиграла столичному «Динамо» (0:2).

— «Ростов» действительно выглядит хорошо в этом сезоне, — сказал «Известиям» бывший наставник дончан Сергей Балахнин. — Но впереди команду ждет немало сложных матчей. Впереди игры с «Уралом» и «Уфой», эти команды сейчас внизу турнирной таблицы, и отступать им уже некуда. Они навяжут очень серьезную борьбу команде Карпина. Что касается «Оренбурга», то в начале сезоне эта команда всех удивила. Теперь к ней все относятся более внимательно. Не хочется обижать их, но мне кажется, что они будут постепенно спускаться вниз.

Свою игру после неудачного старта начинает обретать столичный ЦСКА. Команде точно придаст уверенности второй подряд разгром соперников на домашнем стадионе. В четвертом туре подопечные Виктора Гончаренко не оставили шансов тульскому «Арсеналу» (3:0), а в шестом уничтожили екатеринбургский «Урал» — 4:0.

— Обновленная команда мне нравится, — сказал «Известиям» бывший тренер ЦСКА Вячеслав Чанов. — Идет строительство нового коллектива, мы во время работы с Валерием Газзаевым также сталкивались с этим, и на этот процесс ушло около года. Думаю, здесь перестройка будет не меньше, но уже сейчас команда мне импонирует. Хотя не совсем нравится ситуация в задней линии.

Сейчас у ЦСКА в центре защиты практически всегда играют Никита Чернов, Хердур Магнуссон и Родриго Бекао. Однако в игре с «Уралом» место Чернова занял номинальный фланговый защитник Кирилл Набабкин. При этом на данный момент еще не восстановился после травмы опытный игрок Виктор Васин.

— Считаю, что даже после выздоровления Васина стоит оставить тройку защитников — Бекао, Магнуссон, Чернов, — заявил Вячеслав Чанов. — Мне очень нравится эта тройка, ребята должны сыгрываться. И вообще хочу отметить Никиту Чернова. Жаль, что с «Уралом» он играл не с первых минут. Никита более универсальный, он прошел армейскую школу, которую я считаю одной из лучших в Европе. Думаю, отказ Леонида Слуцкого от кандидатуры Чернова несколько лет назад был большой ошибкой. Сейчас бы это был защитник на две головы сильнее.

Уверенно себя показало столичное «Динамо», которому, как уже упоминалось, удалось обыграть «Оренбург». Вокруг московского клуба ходило много слухов о конфликте между спортивным директором Романом Широковым и главным тренером Дмитрием Хохловым. В СМИ писали, что неудача в матче с оренбуржцами может стать решающей в судьбе Хохлова. Но всё сложилось по иному сценарию: бело-голубые одержали уверенную победу, поднялись на седьмую строчку и сейчас находятся в одном очке от еврокубковой зоны.

— Дело не в еврокубках. Радует в первую очередь то, что команда показывает неплохую игру, в особенности во вторых таймах, — заявил «Известиям» член наблюдательного совета общества «Динамо» Сергей Степашин. — Это было заметно и в матче со «Спартаком», и с «Уфой», и с «Оренбургом». Команда играет неплохо и, безусловно, начала в этом сезоне гораздо лучше, чем в прошлом. Разговоры про будущее тренера? Никаких вопросов нет. Я был в раздевалке после матча — Хохлов и Широков обнимаются, меня это вполне устраивает.

Первая тренерская отставка состоялась в «Ахмате». Как ни удивительно, случилась она после победы грозненцев над «Уфой». Своей должности лишился рулевой клуба из Чеченской Республики Игорь Ледяхов. Теперь главными претендентами на его место называются известный черногорский специалист Миодраг Божович и опытный отечественный тренер Рашид Рахимов, который уже возглавлял команду с 2013 по 2017 год.

— Думаю, решение об отставке тренера было принято еще до матча «Ахмата» с «Уфой», — сказал «Известиям» бывший полузащитник грозненского «Терека», ныне главный тренер юношеской сборной России Дмитрий Хомуха. — Вероятно, это было сделано из-за грядущего перерыва в сезоне. Чтобы у нового наставника было время подготовить команду. Что касается выбора нового наставника, это прерогатива руководства «Ахмата». Думаю, всё будет зависеть от тех условий, которые готов предоставить клуб.

Главными разочарованиями стартового отрезка сезона стали «Уфа», «Урал» и «Арсенал». Клубы, которые здорово выглядели в прошлом сезоне и боролись за попадание в еврокубки, теперь идут в нижней части таблицы. Неудачи «Уфы» можно в первую очередь списать на участие в квалификации Лиги Европы и очень плотный график. «Арсенал» постепенно перестраивается под требования нового главного тренера Олега Кононова, а главной проблемой «Урала» остается реализация моментов. Команда Дмитрия Парфенова теряет очки даже в тех встречах, которые явно могла оставить за собой.

— Обидно, что мы не реализовываем свои моменты, — заявил «Известиям» нападающий «Урала» Андрей Панюков. — Мы показываем неплохую игру, но нам, можно так сказать, не фартит. Четыре очка в шести стартовых турах — это мало. Грядущая пауза в чемпионате должна пойти нам на пользу.

Центральной игрой следующего тура станет московское дерби «Локомотив»–«Динамо». Также зрителей ждут встречи «Спартак»–«Ахмат», «Арсенал» — «Крылья Советов», «Урал»–«Ростов», «Рубин»–«Енисей», «Уфа»–ЦСКА, «Оренбург»–«Зенит» и «Анжи»–«Краснодар».

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