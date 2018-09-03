«Локомотив» установил клубный рекорд по продажам абонементов на сезон-2017/18. «Железнодорожники» реализовали 5 849 абонементов — это лучший показатель за всю историю клуба. До этого самым успешным был 2010 год, тогда было продано 5 644 абонемента. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе клуба.

— Для нас это важное, историческое достижение, ориентир на будущее, — сказал генеральный директор ФК «Локомотив» Илья Геркус. — Мы видели 15 тыс. болельщиков на матче с «Анжи», а сейчас установлен рекорд по продаже абонементов. Это значит, что мы находимся на правильном пути, что зрители оценили нашу работу, проголосовали ногами и рублем. Мы говорим им спасибо. «Локомотив» не собирается останавливаться на достигнутом, мы понимаем, что это красивая станция — почти 6 тыс. абонементов, но также осознаем, что это лишь промежуточная остановка. Будем продолжать радовать наших болельщиков.

Стоит отметить, что болельщикам «Локо» были предложены на выбор два типа абонементов: домашние матчи РПЛ и Кубка России или все домашние матчи внутренних соревнований плюс домашние игры в Лиге чемпионов. 4269 человек предпочли приобрести второй вариант сезонных билетов.

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