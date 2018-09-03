Осенний марафон

ЦСКА и «Локомотив» узнали своих соперников по осенней стадии Лиги чемпионов, а «Спартак», «Краснодар» и «Зенит» - по групповому этапу Лиги Европы. Команды получили не самые простые квартеты, но у большинства из них оппоненты не выглядят непроходимыми. «Известия» вместе с экспертами оценили перспективы российских клубов на выход в плей-офф.

Лига чемпионов

«Локомотив», находившийся при жеребьевке в первой корзине как чемпион России, изначально избежал встреч с главными грандами. Но красно-зелёным повезло не столкнуться и с сильнейшими клубами из других корзин. Им попались португальский «Порту», немецкий «Шальке» и турецкий «Галатасарай». В итоге, по именам квартет «железнодорожников» выглядит самым слабым на групповой стадии Лиги чемпионов. Свой путь в турнире «Локо» начнёт в Стамбуле. Всем известно, что на выезде играть против турецких команд из-за поддержки болельщиков вдвойне сложнее.

— Думаю, «Галатасараю» повезло с группой, поскольку остальные получились более сложными по составу, — сказал «Известиям» бывший игрок сборной Турции и казанского «Рубина» Хасан Кабзе. — «Локомотиву» будет нелегко в матче в Турции, поскольку болельщики Галатасарая фантастически поддерживают свой клуб.

Особенно принципиальной для чемпионов России выглядит встреча с «Шальке». За московский клуб сейчас играют бывший футболисты немецкой команды Джефферсон Фарфан и Бенедикт Хеведес. А нынешний спортивный директор «железнодорожников» Эрик Штоффельсхаус ранее работал в Гельзенкирхене.

— С этой точки зрения игра не будет принципиальной для всей команды, — отметил «Известями» бывший тренер и экс-спортивный директор «Локомотива» Борис Игнатьев. — Возможно, у отдельных игроков есть желание что-то доказать бывшему клубу, но это может повлиять как в плюс, так и в минус. Футболист может провести выдающуюся игру, а может попросту перегореть.

«Порту» является наиболее титулованным и статусным клубом квартета. Здесь дополнительной мотивацией для «Локо» должно стать соперничество России и Португалии в таблице коэффициентов УЕФА.

— В этой группе я бы не стал выделять фаворитов, — заявил «Известиям» президент португальской «Лейрии» Александр Толстиков. — В каждом клубе есть свои звёздные игроки, которые способны делать результат. В «Порту» это нападающие Венсан Абубакар, Ясин Брахими, полузащитник Отавио и, конечно, легендарный голкипер Икер Касильяс. У этого вратаря уже более сотни матчей в Лиге чемпионов, он обладает колоссальным опытом - это очень важный фактор. Уверен, что португальцы подойдут к групповой стадии турнира в хорошем состоянии.

Столичные армейцы получили себе гораздо более именитых оппонентов. На групповом этапе им предстоит сыграть с действующим победителем Лиги чемпионов мадридским «Реалом», полуфиналистом прошлого сезона римской «Ромой» и скромной чешской «Викторией» из города Пльзень.

— Рано делать выводы о наших перспективах на групповом этапе, — сказал «Известиям» тренер ЦСКА Александр Ермакович. — У нашего клуба богатый опыт выступлений в Лиге чемпионов, и мы ставим перед собой задачу выхода из группы... Но нужно идти от матча к матчу и несмотря на очень сложных соперников стараться победить в каждой игре. Поэтому изначально говорить, что мы в этой группе боремся лишь за третье место и выход в Лигу Европы, - неправильно.

В мадридском «Реале» этим летом произошли грандиозные изменения. Команду покинул главный тренер Зинедин Зидан, который приводил «сливочных» к трём подряд победам в Лиге чемпионов. Также из Мадрида уехал главная звезда клуба и, возможно, всего мирового футбола Криштиану Роналду. Место Зидана занял экс-наставник сборной Испании Хулен Лопетеги, а вот Роналду не заменили никем - «Реал» попытается компенсировать потерю собственными резервами.

У римской «Ромы» также серьезно обновился состав. Более десятка футболистов покинули вечный город и примерно столько же были приобретены. Пока не понятно, что из себя представляет обновлённый коллектив, но это уже точно не та команда, которая в прошлом году доходила до полуфинала Лиги чемпионов.

— У «Ромы» и «Реала» произошли большие изменения в составе и структуре игры, — сказал «Известиям» Александр Ермакович. — Они находятся в стадии становления - так же, как и мы. В этом наши клубы чем-то даже похожи. Полностью уверен, что с этими командами можно играть и стараться добиваться максимального результата.

Аутсайдером группы считается чешская команда «Виктория». Её возглавляет Павел Врба, который хорошо знаком российским болельщикам по работе с махачкалинским «Анжи». Пять лет назад ЦСКА уже играл против этого клуба. Тогда красно-синии дома обыграли чехов - 3:2, а в гостях сенсационно уступили - 1:2 и в итоге финишировали в группе на последнем месте.

— В этой группе есть два фаворита — «Реал» и «Рома», — заявил «Известиям» экс-полузащитник армейцев Иржи Ярошек. — ЦСКА и «Виктория», скорее всего, поборются за третье место. Эти команды уже знакомы друг другу по очным встречам в Лиге чемпионов. Думаю, что для армейцев, так же как и для чешской команды, каждый матч будет очень тяжелым.

Лига Европы

«Зенит» попал в первую корзину и автоматически избежал попадания на команды уровня лондонских «Челси» и «Арсенала». В итоге питерцы сыграют против французского «Бордо», датского «Копенгагена» и чешской «Славии». Сине-бело-голубых считают фаворитами квартета.

— «Зениту» попалась очень интересная группа, — отметил Иржи Ярошик. — Вообще не верилось, что питерцы сумеют пробиться в групповой турнир после разгрома в Минске (0:4), но во втором матче с «Динамо» они добыли невероятную победу (8:1). Приятно за команду Сергея Семака, такой клуб и город не мог остаться без еврокубков. Считаю, что теперь у «Зенита» неплохие шансы и на групповом этапе. Но не согласен с тем, что «Славия» - аутсайдер квартета. Это одна из сильнейших команд Чехии. Уверен, она навяжет борьбу.

Одна из сильнейших команд всего турнира - испанская «Севилья» досталась в соперники «Краснодару». Также «горожанам» предстоит соперничать за выход в 1/16 финала с бельгийским «Стандартом» и турецким «Акхисаром».

— Когда я играл в России, «Краснодар» был не так силён, но сейчас это одна из лучших команд лиги с хорошими игроками, — отметил Хасан Кабзе, выступавший в РПЛ с 2007 по 2010 год. — Думаю, «Севилья» возглавит эту группу. А остальные клубы занимают примерно равные стартовые позиции. Да, у «Стандарда» чуть больше опыта в еврокубках, но это футбол. Если у краснодарцев будет хороший день, они выиграют.

«Спартак» был в самом плохом положении из трёх российских команд и находился в третьей корзине. Из первой им попался испанский «Вильярреал», из второй - австрийский «Рапид», а из четвёртой - шотландский «Рейнджерс». Именно британцы на стадии плей-офф квалификации выбили из турнира «Уфу» и лишили Россию полного представительства в осенней части еврокубков.

— Считаю, «Спартак» может удачно выступить на этом этапе турнира, — сказал «Известиям» бывший игрок красно-белых Серхио Родри. — Московский клуб имеет высокие шансы преодолеть групповой этап. Что касается фаворита этого квартета, то, на мой взгляд, это «Вильярреал». У них высокие шансы занять первое место в группе.

Российские команды стартуют в Лиге чемпионов уже через две недели. 18 сентября «Локомотив» сыграет в Стамбуле с «Галатасараем», а днём позже ЦСКА встретится в Пльзени с «Викторией». 20 сентября «Спартак» сыграет в Вене с «Рапидом», «Зенит» на выезде с «Копенгагеном», а «Краснодар» - с «Акхасаром» в одноимённом городе.

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