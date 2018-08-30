Тренер «Локомотива» прокомментировал итоги жеребьевки Лиги чемпионов
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов сезона-2018/19. Слова специалиста в четверг, 30 августа, приводит официальный Twitter команды.
30 августа в Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. «Локомотив» попал в группу D, где сыграет с «Порту», «Шальке-04» и «Галатасараем».
Россию в главном европейском футбольном турнире также будет представлять ЦСКА. Армейский клуб будет выступать в группе G. В соперники «красно-синим» достались мадридский «Реал», итальянская «Рома» и чешская «Виктория Пльзень».
Групповой этап Лиги чемпионов стартует 18 сентября. Финал пройдет 1 июня 2019 года в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано».
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