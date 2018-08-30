Тренер «Локомотива» прокомментировал итоги жеребьевки Лиги чемпионов

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов сезона-2018/19. Слова специалиста в четверг, 30 августа, приводит официальный Twitter команды.

Юрий Сёмин: Слабых нет в Лиге чемпионов, все соперники сильны, а в нашей группе все равны. Надо обязательно просмотреть последние игры всех соперников. На подарки рассчитывать мы не можем. Рабочая ситуация, будем готовиться к каждой игре. pic.twitter.com/DfvYRTc1ew — ФК Локомотив (@fclokomotiv) August 30, 2018

30 августа в Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. «Локомотив» попал в группу D, где сыграет с «Порту», «Шальке-04» и «Галатасараем».

Россию в главном европейском футбольном турнире также будет представлять ЦСКА. Армейский клуб будет выступать в группе G. В соперники «красно-синим» достались мадридский «Реал», итальянская «Рома» и чешская «Виктория Пльзень».

Групповой этап Лиги чемпионов стартует 18 сентября. Финал пройдет 1 июня 2019 года в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано».

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