Ответить за Глазго

В четверг во втором по значимости европейском клубном турнире — Лиге Европы — пройдут заключительные квалификационные матчи. Российские «Зенит» и «Уфа», которые примут в них участие, подходят к этим встречам в разном положении. Питерцы сумели обеспечить себе комфортное преимущество, победив в первом матче норвежский «Мольде» (3:1), а вот «Уфа» проиграла «Рейнджерс» (0:1), хотя преимущество шотландцев и сложно назвать существенным.

Кроме того, ответный матч сине-бело-голубые проведут на выезде, а коллектив из Башкирии примет легендарных шотландцев на своем стадионе «Нефтяник».

— О проходе «Зенита» в групповую стадию, думаю, и вопрос не стоит, — заявил «Известиям» заслуженный тренер России Валерий Газзаев. — Что касается «Уфы», то игроки этой команды полностью выкладываются в каждом матче. Для них это дебют на международной арене, и они получают колоссальный опыт. Будем надеяться, что они сумеют пройти «Рейнджерс». Если им это удастся, то это будет огромным достижением для башкирского клуба и российского футбола в целом.

«Уфа»–«Рейнджерс»

В первом матче «Уфа» в основном оборонялась и делала это весьма удачно. Футболисты из столицы Башкирии допустили осечку лишь однажды — на 41-й минуте первого тайма отличился защитник противника Коннор Голдсон. Мяч оказался в воротах после углового: форвард шотландцев Альфредо Морелос пробил головой, Александр Беленов отразил удар и Голдсон оказался первым на добивании.

Ответная встреча пройдет на стадионе «Нефтяник», на арене которого уложено синтетическое покрытие. Этот факт может помочь российскому клубу — для европейских команд играть на таких полях очень непривычно.

— Мы понимаем, что в ответной игре нам нужно забивать. Будем выходить на поле с этим настроем и надеемся, нам это удастся, — сказал «Известиям» тренер «Уфы» Дмитрий Кириченко. — Что касается синтетического покрытия нашего стадиона — конечно, хотелось бы, чтобы это хоть немного помогло нам. В Шотландии не привыкли играть на таких газонах, но не стоит ожидать, что это будет решающим фактором.

«Рейнджерс» можно назвать самым именитым клубом, с которым когда-либо играла «Уфа». Для команды из Башкирии это уже третья стадия отбора к Лиге Европы, но до этого соперники были скромнее — уфимцы смогли пройти словенский «Домжале» и «Прогресс» из Люксембурга.

— Здорово, что «Рейнджерс» приедет сюда, в Уфу, — заявил «Известиям» полузащитник башкирского клуба Кэтэлин Карп. — Надеемся, на матче будет полный стадион болельщиков, которые поддержат нашу команду. Можно сказать, для нас является плюсом, что ответная игра пройдет дома.

Этот сезон стал для «Уфы» дебютным в еврокубках. Само участие команды в стадии плей-офф квалификации Лиги Европы уже можно считать серьезным достижением: клуб образовался лишь в 2009 году и за небольшой по футбольным меркам срок смог пройти внушительный путь, обладая весьма скромным финансированием.

— Думаю, приезд «Рейнджерс» в Уфу доставит нашим болельщикам большое удовольствие, — заявил «Известиям» генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов. — Это поистине большой клуб с богатой историей. Еще недавно было сложно представить, что они приедут к нам играть за право выхода в групповую стадию Лиги Европы. Но сейчас это происходит здесь, наяву, и эмоции от этого очень позитивные.

История «Глазго Рейнджерс» началась еще в 1872 году, и в ней было немало как побед, так и поражений. В последние 10 лет клуб столкнулся с серьезными финансовыми проблемами, которые повлекли за собой сокрушительные последствия. В 2012 году из-за огромных задолженностей команда была исключена из состава участников Шотландской премьер-лиги. В итоге клуб пришлось воссоздавать с нуля и заново начинать путь к футбольным вершинам в четвертой по значимости лиге страны. Вернуться в элиту «Рейнджерс» удалось лишь к сезону-2016/17.

— Можно, конечно, провести аналогию между нашими клубами, но это не совсем правильно, — отметил Шамиль Газизов. — «Рейнджерс» — это огромная история. Несмотря на то что команда пережила за последние несколько лет, ее просто так не сотрешь. Клубы всегда базируются на истории и болельщиках, а это у шотландской команды невозможно отнять никакими финансовыми проблемами. Они молодцы, что за такой короткий срок решили все свои проблемы и вновь вернулись в элиту.

«Зенит»– «Мольде»

В попадании «Зенита» в групповую стадию Лиги Европы сегодня практически никто не сомневается. Сине-бело-голубые очень уверенно выступают в нынешнем сезоне и еще ни разу не проигрывали на внутренней арене. При этом все хорошо помнят и разгром «Зенита» минским «Динамо» в прошлой стадии отбора (0:4), и невероятный камбэк в ответной игре (8:1). Однако эксперты считают, что предстоящий матч с «Мольде» вряд ли пройдет по схожему сценарию.

— Уверен, «Зенит» не повторит ошибку, которую он допустил в первой игре с минским «Динамо», — заявил «Известиям» бывший тренер сборной России Борис Игнатьев. — Вообще тот матч в Белоруссии стал для команды Сергея Семака большим уроком и заставил команду заиграть по-другому. Думаю, «Зенит» должен пройти в групповую стадию.

Российский футбол очень близок к тому, чтобы сохранить полное представительство в еврокубках в сезоне-2018/19. Участие в осенней стадии Лиги чемпионов уже обеспечили себе ЦСКА и «Локомотив», в Лиге Европы — «Спартак» и «Краснодар». Большое количество команд является важным аргументом в борьбе за рейтинг в таблице коэффициентов УЕФА.

— Выступления клубов на европейской арене показывают уровень национальной лиги, — резюмировал Валерий Газзаев. — Сейчас у наших клубов есть всё, чтобы успешно выступать на международной арене. У нас великолепная инфраструктура, которая является одной из лучших, если не лучшей в мире. Это должно принести за собой и результат.

Жеребьевка группового этапа Лиги Европы состоится уже 31 августа, Лиги чемпионов — днем раньше.

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