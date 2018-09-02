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«Зенит» и «Спартак» сыграли вничью в Петербурге

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Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
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В центральном матче 6-го тура Российской премьер-лиги «Зенит» на стадионе «Санкт-Петербург» принимал московский «Спартак». Команды, лидирующие в чемпионате России, не сумели выявить победителя.

Встреча завершилась со счетом 0:0, несмотря на обилие моментов как у петербургской, так и московской команды.

На матче между петербургской и московской команды был аншлаг. За игрой с трибун наблюдали 61 467 зрителей. Этот матч стал самым посещаемым в истории чемпионатов России, уточняет газета «Спорт-Экспресс».

В середине второго тайма произошел курьезный момент. На поле с большой высоты упал дрон. Арбитр не стал прерывать встречу, поскольку в этот момент оказывали медицинскую помощь одному из футболистов. С поля обломки летательного аппарата убрал защитник «Спартака» Георгий Джикия.

Таким образом, после шести туров в активе «Зенита» 16 очков, в активе «Спартака» — 14 очков. Команды занимают первое и второе места в турнирной таблице соответственно.

Стоит отметить, что «Спартаку» удалось прервать победную серию «Зенита» в российском первенстве, которая составляла пять матчей.

В 7-м туре «Зенит» в гостях сыграет с «Оренбургом», а «Спартак» в родных стенах примет грозненский «Ахмат».

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