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«Краснодар» одержал волевую победу над «Локомотивом»

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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«Краснодар» в матче 6-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) одержал волевую победу над действующим чемпионом страны «Локомотивом». Встреча завершилась со счетом 2:1.

На 33-й минуте в ворота «Краснодара» был назначен пенальти за фол Станислава Крицюка на Гжегоже Крыховяке. 11-метровый удар реализовал Мануэл Фернандеш. «Быки» сумели восстановить статус-кво спустя шесть минут. Ворота «Локомотива» поразил Вандерсон.

«Краснодар» сумел вырвать победу у действующего чемпиона на третьей добавленной минуте. Победный гол забил вышедший на замены Магомед-Шапи Сулейманов.

После шести туров в активе «Краснодара» 10 очков, у «Локомотива» осталось восемь очков.

Шестой тур РПЛ завершится в воскресенье, 2 сентября, четырьмя матчами. «Зенит» в Санкт-Петербурге сыграет с московским «Спартаком», «Енисей» примет тульский «Арсенал», «Динамо» примет в Москве «Оренбург», а «Ахмат» в Грозном сыграет с «Уфой».

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