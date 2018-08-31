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Защитник «Спартака» Кутепов успешно перенес операцию по устранению грыжи

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Защитник «Спартака» Илья Кутепов прооперирован в одной из клиник Рима. Операция по устранению паховой грыжи прошла без технических сложностей, сообщает в пятницу, 31 августа, пресс-служба московского клуба.

Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов отметил, что Кутепов вернется в Москву в понедельник, 3 сентября. Футболисту предписано 20 дней полного покоя. Затем начнется процесс реабилитации.

«На полное восстановление футболиста потребуется около двух месяцев с момента операции», — подчеркнул Вартапетов.

Таким образом, Кутепов не сможет помочь московского клубу в матче 6-го тура против петербургского «Зенита». Встреча пройдет в воскресенье, 2 сентября, уточняет «Газета.ру».

30 августа тренерский штаб сборной России объявил, что травмированного Кутепова в национальной команде заменит защитник «Рубина» Егор Сорокин. Подопечные Станислава Черчесова сыграют со сборной Турции в рамках Лиги наций УЕФА 7 сентября в Трабзоне. Товарищеская встреча с чехами состоится 10 сентября в Ростове-на-Дону.

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