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Хет-трик Чалова помог ЦСКА победить «Урал» в 6-м туре РПЛ

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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ЦСКА в 6-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) принимал на своем поле «Урал». Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу армейского клуба.

Хет-триком в матче отметился форвард ЦСКА Федор Чалов. Нападающий отличился на 13-й, 31-й и на 85-й минуте. Еще один мяч на 89-й минуте забил Кристиан Бистрович.

На 51-й минуте при счете 2:0 в пользу ЦСКА в ворота московского клуба был назначен пенальти. К точке подошел Петрюс Бумаль. Он неудачно исполнил 11-метровый удар, угодив в штангу ворот.

Эта победа стала второй для ЦСКА в текущем сезоне. После 6 туров в активе армейского клуба 9 очков. Клуб располагается в верхней части турнирной таблицы. У «Урала» осталось 4 очка.

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