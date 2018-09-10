Селассие: «Важно реабилитироваться за поражение от Украины»

Сборной России 10 сентября предстоит сыграть контрольный матч против команды Чехии. В преддверии этой встречи «Известия» пообщались с защитником немецкого «Вердера» и чешской национальной команды Теодором Гебре Селассие. 31-летний футболист рассказал об ожиданиях от предстоящего матча, поделился мнением о перспективах Артема Дзюбы и вспомнил про поражение от сборной России на чемпионате Европы в 2012 году.

— Какие у вас ожидания от предстоящего матча против сборной России?

— Мы просматривали последний матч сборной России против Турции. Понимаем, что нас ждет очень тяжелый матч с серьезным соперником. Для нас это будет важная игра, крайне важно реабилитироваться за недавнее поражение от Украины в Лиге наций.

— Могли бы выделить игрока сборной России, которого вы опасаетесь больше остальных?

— Исходя из того, что мы видели в последнем матче сборной России, она придерживается командной игры. Конечно, очень выделяется Артем Дзюба. Этого игрока нельзя оставлять одного, за ним постоянно нужно присматривать. Жаль, что он не сыграет с Чехией, — было бы интересно посоперничать с ним. Тем не менее нам точно будет непросто.

— Артем Дзюба стал очень популярен после ЧМ-2018. Может ли он однажды выйти на европейскую арену, как, например, Андрей Аршавин?

— Такие яркие игроки всегда нужны в каждой команде. Но Дзюба — игрок другого типа, нежели Аршавин. У них совершенно разные игровые качества. В последнее время Дзюба отлично использует свои сильные стороны. Он крайне важен для сборной России и «Зенита», очень полезен как в национальной команде, так и в клубе.

— Вас удивило выступление сборной России на чемпионате мира?

— Я бы не сказал, что меня удивили результаты российской сборной. Ваша команда действительно провела хороший турнир. Домашние трибуны очень помогали футболистам, постоянно гнали их вперед. Это очень важный аспект, и, думаю, болельщики сыграли немалую роль в удачном выступлении России на домашнем чемпионате мира.

— А что можете сказать об организации чемпионата мира?

— К сожалению, наша сборная не попала в финальную часть Кубка мира. Тем не менее я следил за турниром, и по ощущениям всё прошло отлично. Ни один из тех, с кем я общался, не рассказывал о каких-то негативных впечатлениях.

— В Европе изменилось мнение о России после ЧМ?

— Да, думаю, очень сильно и в позитивную сторону. Россия показала, что может организовывать крупные мероприятия на самом высоком уровне.

— Ростов был одним из городов, который принимал матчи мундиаля. Как вам этот город?

— Нам еще не удалось толком осмотреть его. Но у нас запланирована прогулка по Ростову, будет любопытно осмотреться здесь.

— Одним из самых ярких матчей в истории современного российского футбола остается разгром сборной Чехии (4:1) на чемпионате Европы-2012. Вы участвовали в той игре, вам запомнилась та встреча?

— Конечно, я ее помню. Это была стартовая игра на Евро-2012 для Чехии. Матч оказался крайне сложным, а его итог стал для нас настоящим шоком. Но после того разгрома мы сумели мобилизоваться и выйти из группы. Вообще тот турнир был для меня дебютным, и у меня остались положительные впечатления, несмотря на то обидное поражение.

— В том матче очень ярко себя проявил Алан Дзагоев, который забил два мяча. Почему ему не удалось выйти на более высокий уровень?

— Очень сложно сказать, причины могут быть самые разные. Не хочется влезать в какие-то подробности. Помню лишь то, что Дзагоев классно играл и у него было очень хорошее голевое чутье.

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