Павел Могилевец: «Жду от матча в Ростове высокой посещаемости»

Сегодня сборная России по футболу проведет в Ростове-на-Дону контрольный матч против команды Чехии. В пятницу в стартовой встрече Лиги наций УЕФА подопечные Станислава Черчесова на выезде обыграли сборную Турции (2:1). Эта игра стала для национальной команды первой после триумфального домашнего чемпионата мира, на котором россиянам удалось впервые в постсоветской истории выйти в плей-офф главного турнира планеты, а затем сенсационно обыграть испанцев (1:1, по пенальти 5:4) и в первый раз за 48 лет дойти до четвертьфинала.

За два месяца после окончания мирового первенства состав сборной России существенно обновился. В Турцию наш тренерский штаб привез не только группу новичков, но и ряд старожилов, выступавших за главную команду страны в прошлые годы, но оказавшихся вне ее обоймы перед домашним ЧМ. В их число вошел и 25-летний полузащитник казанского «Рубина» Павел Могилевец.

Воспитанник петербургского «Зенита» впервые заявил о себе в составе клуба из столицы Татарстана весной 2014 года. В результате тогдашний главный тренер сборной России Фабио Капелло взял его на чемпионат мира в Бразилию. Там хавбек ни разу не вышел на поле, но был включен в разряд наиболее перспективных футболистов своего поколения. В дальнейшем он несколько раз вызывался в сборную при Леониде Слуцком, но на чемпионат Европы – 2016 так и не попал. К тому моменту Павел Могилевец уже был одним из лидеров «Ростова», под руководством Курбана Бердыева выигравшего серебро чемпионата России, а затем успешно выступившего в Лиге чемпионов, победив дома мюнхенскую «Баварию» (3:2).

В матче со сборной Турции Павел Могилевец вышел на замену на 73-й минуте, когда при счете 2:1 в пользу россиян хозяева поля имели игровое преимущество. В результате подопечные Станислава Черчесова смогли удержать победный результат. После игры хавбек дал интервью «Известиям», в котором рассказал о задачах, поставленных перед выходом на поле, поделился ожиданиями от встречи в Ростове-на-Дону и мнением об атмосфере в сборной.

— Какую задачу перед вами поставили при выходе на замену в матче с Турцией?

— Тренерский штаб поручил мне оказывать помощь обороне, встречать нижнего опорника и стараться помогать в прессинге. Главным было сохранить полученный результат.

— Атмосфера на трибунах стадиона в Трабзоне давила на наших игроков?

— В начале матча было довольно неожиданно слышать шум трибун, потому что до этого в Турции я никогда не играл. Это круто было — фантастическая атмосфера. Приятно играть в такой обстановке.

— Вы ездили в Бразилию на чемпионат мира – 2014. Ощущаете изменения в игре и поведении партнеров по сборной после того, как они добились успеха на домашнем мундиале?

— Самое главное, что я могу отметить: атмосфера в команде очень хорошая. Все друг друга поддерживают и подстегивают. Особенно те, кто был на чемпионате мира. Эти ребята ведут нас за собой. И каждый бьется за каждого.

— Вам предстоит сыграть против команды Чехии в Ростове-на-Дону. Какие ожидания от визита в город, где вы добились главных достижений в своей карьере?

— Как всегда, жду от матча в Ростове большой посещаемости, как на матчах Лиги чемпионов. Это футбольный город — я уверен, болельщики придут. А мы постараемся оправдать их ожидания, показать свою лучшую игру с высокой самоотдачей.

— Некоторые ваши партнеры по сборной признавались, что не совсем понимают, что такое Лига наций, и воспринимали матч с турками как обычную контрольную игру. У вас было ощущение, что эта встреча имеет значение в борьбе за попадание на чемпионат Европы?

— С первого дня сборов тренерский штаб начал настраивать нас на этот матч как на официальный. Поэтому мы готовились к игре максимально серьезно. И точно не воспринимали ее как контрольную. Может, до сбора у кого-то и были другие ощущения, но еще в ходе тренировок все уже четко понимали важность матча с Турцией со спортивной точки зрения.

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