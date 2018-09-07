«День сурка» для Черчесова

Сегодня национальная команда проведет в Трабзоне матч первого тура Лиги наций. Игра против сборной Турции в новом турнире УЕФА станет для наших футболистов первой после домашнего мундиаля. К слову, именно с матча с турками в 2016 году начинался путь Станислава Черчесова во главе сборной России. Тогда товарищеская встреча фактически стала стартовой точкой подготовки к чемпионату мира. Теперь же главная команда страны подходит к чемпионату Европы 2020 года.

Вообще у предстоящей встречи и матча двухлетней давности немало общего. Так, после провала на Евро-2016 Станислав Черчесов «отцепил» от команды ряд футболистов, входивших в основную обойму. Сейчас по разным причинам — от травм и до не самой лучшей формы — в команде также отсутствуют многие игроки, которые были в заявке на успешном ЧМ-2018.

— За эти два года Станислав Черчесов стал опытнее и увереннее, — сказал «Известиям» бывший тренер сборной России Борис Игнатьев. — Уверен, что наставник национальной команды познал многие тайны, которые раньше были для него за семью печатями. Работа со сборной — новый опыт для Черчесова, он сталкивался с разными проблемами, но со своей задачей справился. Его команда вполне пристойно показала себя на чемпионате мира.

Главным отличием является, конечно, статус матчей. Если в 2016 году это была обычная товарищеская игра, то сейчас — официальный матч Лиги наций. Это новый турнир под эгидой УЕФА, который призван заменить большую часть товарищеских встреч. При жеребьевке россияне попали в группу с Турцией и Швецией — сыграть с ними главной команде страны предстоит по круговой системе. Сборная, занявшая первое место в группе, попадет в финальную стадию, которая начнется в июне 2019-го и будет состоять из полуфиналов, матча за третье место и финала.

— Лига наций — новый турнир, который я называю подводящим к квалификации чемпионата Европы 2020 года, — сказал «Известиям» отечественный специалист Ринат Билялетдинов. — Это соревнование позволяет национальной команде экспериментировать. Даже если наша сборная не займет первое место в своей группе, но сумеет сформировать боеспособный коллектив к отбору Евро-2020, это выступление можно будет признать успешным.

Предстоящую встречу со сборной Турции пропустит капитан национальной команды Игорь Акинфеев. Голкипер проходит плановый осмотр в одной из немецких клиник. В его отсутствие на место первого номера претендовали вратарь «Зенита» Андрей Лунев, голкипер «Динамо» Антон Шунин и страж ворот «Локомотива» Маринато Гильерме. При этом еще на старте сбора Станислав Черчесов объявил, что основным вратарем в игре с турками станет 26-летний Андрей Лунев.

— Андрей является уже достаточно зрелым голкипером, — сказал «Известиям» бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин. — Он выступает за команду, которая сейчас лидирует в чемпионате, имеет опыт выступлений в еврокубках. Да, у него не так много игр в составе национальной команды, но Лунев находится в хорошем вратарском возрасте и в полной мере соответствует уровню сборной. Сейчас самое время проверить ближайших сменщиков Акинфеева, и Андрей в данный момент — главный кандидат.

Также наставник национальной команды объявил, что капитаном сборной в отсутствие Игоря Акинфеева станет форвард Артем Дзюба. 30-летний игрок стал одним из самых ярких футболистов прошедшего мундиаля.

— Чтобы понимать, почему именно Дзюба получил капитанскую повязку, нужно находиться в коллективе, — заявил «Известиям» бывший защитник сборной Юрий Ковтун. — Уверен, что это взвешенное решение тренерского штаба. Наверное, Артем заслужил это своими действиями на прошедшем чемпионате мира. Посмотрим, как на него подействует должность капитана. Не все справляются с ответственностью, повязка начинает «давить». Но Дзюба — футболист с характером, должен справиться.

Стоит отметить, что тренером турецкой сборной сейчас является известный румынский специалист Мирча Луческу, хорошо знакомый российским любителям футбола по своей работе в «Зените».

— У нас молодая команда. Футболисты голодны до игры и готовы бороться за возможность выступать в майке национальной сборной, — заявил «Известиям» бывший форвард сборной Турции Хасан Кабзе. — В списке значатся очень хорошие игроки. И для России, и для Турции предстоящая игра будет тяжелой — обе сборные настроены на победу. Российская команда не так молода, но при этом прекрасно себя проявила на ЧМ-2018. Думаю, получится очень интересно.

Встреча команд пройдет на 42-тысячном стадионе «Шенол Гюнеш» в турецком городе Трабзон. Интересно, что сейчас Турция является одним из претендентов на проведение чемпионата Европы 2024 года. В случае победы заявки этой страны Трабзон станет одним из городов-хозяев турнира.

— Прекрасно знаю, что в Турции непросто играть приезжим командам, — сказал «Известиям» полузащитник сборной России Константин Рауш. — В этой стране выступает несколько моих знакомых из Германии, они рассказывали об этом. Кроме того, у них очень техничная и сильная сборная. Нам и так будет непросто, а за счет атмосферы на выездом стадионе будет еще сложнее. Будем готовиться — надо быть уверенными, что мы способны выиграть этот матч.

Сразу после встречи с турками сборная России отправится в Ростов, где ее ждет еще одна игра. Встреча будет носить товарищеский характер, а соперником подопечных Станислава Черчесова станет команда Чехии.

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