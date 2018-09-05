Удержать высокую планку

Футболисты сборной начали краткосрочный сбор в Новогорске в преддверии двух важнейших матчей с командами Турцией и Чехии. Эти встречи станут для россиян первыми после удачного выступления на домашнем чемпионате мира.

Состав сборной России претерпел весьма серьёзные изменения по сравнению с заявкой на мировое первенство. Карьеры в национальной сборной завершили сразу три ее многолетних лидера: защитники Сергей Игнашевич и Юрий Жирков, а также полузащитник Александр Самедов. При этом Сергей Игнашевич завершил выступления не только на международном, но и на клубном уровне, начав тренерскую деятельность: 39-летний футболист приступил к работе в молодёжной команде ЦСКА и штабе национальной команды.

— Игнашевич, Жирков и Самедов очень многое сделали для сборной и российского футбола в целом, — заявил «Известиям» заслуженный тренер России Валерий Газзаев. — И это полностью их право - выбирать, когда именно завершать выступления в национальной команде. Думаю, они приняли абсолютно правильное решение. Но в сборной всегда должны быть опытные футболисты - так же, как и молодые. Результат всегда дает именно сплав опыта и молодости. Это показал и прошедший чемпионат мира. В любой высококлассной команде должна присутствовать аура авторитета. Такими фигурами были Игнашевич, Жирков, Самедов и Акинфеев. Подобные игроки в командных видах спорта очень важны.

Станислав Черчесов не вызвал в национальную команду ещё девятерых футболистов, которые были включены в составе российской сборной на первенстве планеты. Капитан команды Игорь Акинфеев пропускает сбор из-за планового обследования в Германии. Из-за травм отсутствуют защитник Илья Кутепов, а также полузащитники Александр Головин и Алан Дзагоев. Голкипер Владимир Габулов в этом сезоне ещё не провёл за свой клуб ни одной встречи, а Владимир Гранат отыграл в нынешнем чемпионате лишь три минуты. Отсутствие братьев Миранчуков, а также Фёдора Смолова, скорее всего, обусловлено не лучшим физическим состоянием этих игроков.

— Смолов только набирает игровую форму, — заявил «Известиям» футбольный функционер Юрий Белоус. — Тренер национальной команды не зря не вызвал Фёдора на сбор. Ему дают возможность освоиться и сыграться с партнерами в новом клубе. Уверен, он наберёт кондиции, но для этого ему должно быть комфортно. Не стоит забывать, что у него был негативный опыт в московском «Динамо».

В ходесбора команда готовится к матчу против сборной Турции. Игра состоится в рамках нового турнира УЕФА - Лиги наций. Осенью 2018 года нашей сборной предстоит сыграть по круговой системе с турками и шведами. Команда, занявшая первое место в группе, попадет в финальную стадию, которая начнется в июне 2019 года. Она будет состоять из полуфиналов, матча за третье место и финала.

— Матчи Лиги наций будут носить официальный характер и заменять большую часть товарищеских игр, — рассказал «Известиям» бывший нападающий сборной России Сергей Юран. — Замена контрольных игр - правильное решение УЕФА. У команд будет другой настрой, они будут подходить к игре с большей самоотдачей. Плюс можно будет посмотреть новых игроков в официальных встречах. Понаблюдаем, что из этого получится. Этот турнир проводится впервые - насколько он будет полезен для сборной, станет понятно уже в ходе соревнования.

Игра со сборной Турции состоится на выезде в городе Трабзон. Известно, что в этой стране весьма непросто играть из-за давления со стороны местных болельщиков.

— Каждый матч России нужно играть на победу, — заявил «Известиям» известный белорусский футболист Максим Ромащенко, который ранее выступал за «Трабзонспор». — Понятно, что в Трабзоне команде Черчесова будет тяжело. У турецкой сборной будет очень серьёзная поддержка со стороны болельщиков. Тем не менее, россиянам нужно соответствовать уровню, который был достигнут на чемпионате мира и показать достойный результат в предстоящей игре. У России очень хорошая группа в Лиге наций, но надо стараться выигрывать каждую встречу.

После матча с командой Турциии россиян будет ждать контрольная игра со сборной Чехии. Встреча станет домашней для нашей команды и состоится в Ростове-на-Дону. Игра вызвала в городе серьёзный ажиотаж: на 43-тысячной «Ростов-Арене» ожидается аншлаг.

— У чехов произошло много изменений в составе, — отметил бывший футболист ЦСКА и сборной Чехии Иржи Ярошик. — Мы пропустили последний крупный турнир, а Россия удачно выступила на нем. Хотя нынешний состав вашей команды достаточно серьёзно отличается от того, что выступал на мундиале. Поэтому будет интересно посмотреть за матчем этих двух команд.

Следующем крупным международном турниром станет чемпионат Европы 2020 года. Квалификационные игры этого турнира начнутся весной будущего года, а жеребьевка отборочного состязания состоится уже 2 декабря 2018-го.

— Предстоящие матчи очень полезны для нашей сборной, — добавил Валерий Газзаев. — Через них команда будет готовиться к грядущему старту в квалификации чемпионата Европы 2020 года. У команды уже есть костяк, который выступал на чемпионате мира. Безусловно, к нему ещё будут добавляться какие-то футболисты, которые показывают яркую игру прямо сейчас. Кого именно выбирать - прерогатива главного тренера национальной команды. Он готовит сборную и будет отвечать за результат.

После весьма удачного выступления на чемпионате мира Россия поднялась на 21-ю строчку в рейтинге ФИФА. На данный момент наша национальная команда расположилась на 49-м месте.

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