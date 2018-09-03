Дзюба станет капитаном сборной России в матче Лиги наций против Турции

Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба будет капитаном команды в нескольких матчах Лиги наций.

Он возглавит сборную 7 сентября в матче с турецкими футболистами и 10 сентября — на товарищеской встрече со спортсменами из Чехии. Об этом 3 сентября заявил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

«Капитаном команды будет Дзюба. Мы говорили с ним сегодня, и он готов нести эту ношу. Всё будет нормально», — сказал он на пресс-конференции в подмосковном Новогорске.

До этого капитаном сборной был вратарь Игорь Акинфеев. Он возглавлял команду на чемпионате мира по футболу – 2018, который впервые проходил в России с 14 июня по 15 июля. На этот раз он не вызван в команду из-за планового медицинского осмотра, уточняет «РИА Новости».

Лига наций Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) — это международный футбольный турнир среди сборных Европы, который впервые пройдет в 2018–2019 годах. Турнир призван предоставить сборным дополнительную возможность выхода в финальную стадию чемпионата Европы.