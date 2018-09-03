Прямой эфир
Сюжет:

Гол Черышева на ЧМ-2018 претендует на звание лучшего по версии ФИФА

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Международная федерация футбола (ФИФА) может признать лучшим голом чемпионата мира по футболу – 2018 удар полузащитника сборной России Дениса Черышева.

На премию ФИФА имени Ференца Пушкаша, которая вручается за самый красивый гол года, претендует гол футболиста в ворота хорватской команды, который он забил 7 июля в четвертьфинальном матче ЧМ на 31-й минуте. Об этом сообщает 3 сентября ТАСС.

«Постоянно чувствовали поддержку болельщиков»
Футболист сборной России Денис Черышев — об итогах выступления национальной команды на домашнем ЧМ, матче четвертьфинала и перспективах отечественных игроков в Европе

Нападающий сборной Артем Дзюба передал Черышеву пас, после которого он поразил ударом ближний верхний угол ворот соперника.

Мачт между Россией и Хорватией состоялся на стадионе «Фишт» в Сочи. В основное и дополнительное время игра завершилась вничью со счетом 2:2. Но в серии пенальти национальная сборная уступила со счетом 4:3. После матча российские футболисты поблагодарили своих фанатов за «искренние, неподдельные эмоции» и поддержку на протяжении всего турнира.

Россия впервые принимала ЧМ-2018 с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах. По итогам мундиаля победу праздновала сборная Франции, которая в финале обыграла команду Хорватии. Сборная России выбыла из турнира в 1/4 финала.

В июле ФИФА также включила голы российских футболистов Черышева и Дзюбы в список претендентов на звание лучшего гола мирового первенства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Черышев забил гол в дебютном матче после возвращения в «Валенсию»
ФИФА включила Черышева в пятерку главных открытий ЧМ-2018

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017