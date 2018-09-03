Гол Черышева на ЧМ-2018 претендует на звание лучшего по версии ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) может признать лучшим голом чемпионата мира по футболу – 2018 удар полузащитника сборной России Дениса Черышева.

На премию ФИФА имени Ференца Пушкаша, которая вручается за самый красивый гол года, претендует гол футболиста в ворота хорватской команды, который он забил 7 июля в четвертьфинальном матче ЧМ на 31-й минуте. Об этом сообщает 3 сентября ТАСС.

Нападающий сборной Артем Дзюба передал Черышеву пас, после которого он поразил ударом ближний верхний угол ворот соперника.

Мачт между Россией и Хорватией состоялся на стадионе «Фишт» в Сочи. В основное и дополнительное время игра завершилась вничью со счетом 2:2. Но в серии пенальти национальная сборная уступила со счетом 4:3. После матча российские футболисты поблагодарили своих фанатов за «искренние, неподдельные эмоции» и поддержку на протяжении всего турнира.

Россия впервые принимала ЧМ-2018 с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах. По итогам мундиаля победу праздновала сборная Франции, которая в финале обыграла команду Хорватии. Сборная России выбыла из турнира в 1/4 финала.

В июле ФИФА также включила голы российских футболистов Черышева и Дзюбы в список претендентов на звание лучшего гола мирового первенства.